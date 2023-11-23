Директор Большого театра Урин прокомментировал слухи о своём уходе
ТАСС: Директор Большого театра Урин заявил, что продолжает работать на посту
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Генеральный директор Большого театра России Владимир Урин прокомментировал информацию о своём возможном уходе. Отвечая на вопрос ТАСС, он заявил, что продолжает работать на своей должности.
"Никаких сообщений официальных, кроме того, как это очень живо обсуждают социальные сети, средства массовой информации и так далее, не было. Поэтому я работаю и сегодня вместе с Большим театром нахожусь на гастролях в Минске", — заявил деятель искусств.
Ранее появилась информация о том, что генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр до конца года. Утверждалось, что действующий руководитель Владимир Урин покинет свой пост. В Кремле не стали комментировать слухи о возможном назначении Гергиева, переадресовав этот вопрос в Министерство культуры РФ. Сам генеральный директор и дирижёр Мариинки в беседе с Лайфом заявил, что не исключает возможности нового назначения.