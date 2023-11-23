Директор Большого театра Урин прокомментировал слухи о своём уходе

Генеральный директор Большого театра России Владимир Урин прокомментировал информацию о своём возможном уходе. Отвечая на вопрос ТАСС, он заявил , что продолжает работать на своей должности.

"Никаких сообщений официальных, кроме того, как это очень живо обсуждают социальные сети, средства массовой информации и так далее, не было. Поэтому я работаю и сегодня вместе с Большим театром нахожусь на гастролях в Минске", — заявил деятель искусств.