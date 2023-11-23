Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по военным объектам Израиля в Эйлате

Правящие на севере Йемена хуситы обстреляли крылатыми ракетами несколько военных объектов в городе Эйлате, расположенном на юге Израиля. Об этом сообщил представитель мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа, слова которого транслировались на телеканале Al Masirah.