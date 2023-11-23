Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по военным объектам Израиля в Эйлате
Представитель "Ансар Аллах" Сариа: Хуситы обстреляли ракетами израильский Эйлат
Правящие на севере Йемена хуситы обстреляли крылатыми ракетами несколько военных объектов в городе Эйлате, расположенном на юге Израиля. Об этом сообщил представитель мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа, слова которого транслировались на телеканале Al Masirah.
"Ракетные войска Вооружённых сил Йемена запустили серию крылатых ракет по различным военным объектам израильского образования в Умм-эр-Рашраше (арабское название Эйлата. — Прим. Лайфа) на юге оккупированной Палестины", — уточнил Сариа.
Напомним, что недавно противостояние между йеменскими повстанцами и евреями вышло на новый уровень. Так, хуситы пригрозили еврейскому государству, что они будут атаковать любые суда Израиля, в том числе гражданские, если те окажутся в зоне поражения их орудий. В этот же день стало известно, что движение "Ансар Аллах" захватило грузовое судно Galaxy Leader в Красном море. Стоит отметить, что оператором судна является японская компания Nippon Yusen (NYK Line), корабль принадлежит компании из Великобритании, а на борту не было людей с израильским гражданством.
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