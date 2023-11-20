Хуситы рассказали, что ждёт экипаж захваченного судна Galaxy Leader

Йеменские хуситы, захватившие в Красном море грузовое судно Galaxy Leader, пообещали следовать канонам ислама в отношении его экипажа. Об этом РИА "Новости" сообщил член политбюро движения "Ансар Аллах" Хузам аль-Асад.

По его словам, корабли не являются целью хуситов, это еврейское государство занимается геноцидом в секторе Газа — и таким образом Израиль можно достать в ответ. С членами экипажа будут обращаться, как велят исламские законы.