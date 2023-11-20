Хуситы рассказали, что ждёт экипаж захваченного судна Galaxy Leader
Хуситы заявили, что с захваченным экипажем будут обращаться по законам ислама
Йеменские хуситы, захватившие в Красном море грузовое судно Galaxy Leader, пообещали следовать канонам ислама в отношении его экипажа. Об этом РИА "Новости" сообщил член политбюро движения "Ансар Аллах" Хузам аль-Асад.
По его словам, корабли не являются целью хуситов, это еврейское государство занимается геноцидом в секторе Газа — и таким образом Израиль можно достать в ответ. С членами экипажа будут обращаться, как велят исламские законы.
"В случае если это не израильтяне, к ним будет отношение как к гостям", — сказал аль-Асад.
Напомним, представители движения "Ансар Аллах" пригрозили, что йеменские хуситы будут атаковать любые суда Израиля. Они заявили, что под ударом окажутся в том числе гражданские корабли, если будут в зоне поражения их орудий. Позже стало известно о том, что движение "Ансар Аллах" захватило судно Galaxy Leader в Красном море. Корабль отбуксирован к берегам Йемена. Его оператором является японская компания Nippon Yusen (NYK Line), подданных Израиля на борту не было.