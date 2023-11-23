Иран направил высокопоставленного представителя на встречу с генсеком "Хезболлы"
Глава МИД Ирана Абдоллахиян встретился с лидером "Хезболлы" Насруллой в Ливане
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провёл встречу с генсекретарём "Хезболлы" шейхом Хасаном Насруллой во время своего визита в Бейрут. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Manar.
Собеседники обсудили последние события на Ближнем Востоке и даже дали оценку усилиям, которые стороны прилагают для остановки агрессии Израиля в секторе Газа.
Абдоллахиян прилетел накануне в Ливан с необъявленным визитом, а за несколько часов туда же прибыла делегация палестинского движения ХАМАС, членов которой принял у себя генсек "Хезболлы".
Как уже сообщал Лайф, в ближайшие часы станет ясно, когда вступит в силу режим прекращения огня в секторе Газа. До этого власти Израиля одобрили сделку с ХАМАС, согласно которой планируется освободить еврейских граждан из Газы в обмен на палестинских заключённых. По плану гуманитарная пауза составит четыре-пять суток. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия приветствует соглашение о гумпаузе.
ТАСС / AP / Bilal Hussein