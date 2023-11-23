Иран направил высокопоставленного представителя на встречу с генсеком "Хезболлы"

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провёл встречу с генсекретарём "Хезболлы" шейхом Хасаном Насруллой во время своего визита в Бейрут. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Manar.

Собеседники обсудили последние события на Ближнем Востоке и даже дали оценку усилиям, которые стороны прилагают для остановки агрессии Израиля в секторе Газа.