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23 ноября, 09:16

Иран направил высокопоставленного представителя на встречу с генсеком "Хезболлы"

Глава МИД Ирана Абдоллахиян встретился с лидером "Хезболлы" Насруллой в Ливане

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провёл встречу с генсекретарём "Хезболлы" шейхом Хасаном Насруллой во время своего визита в Бейрут. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Manar.

Собеседники обсудили последние события на Ближнем Востоке и даже дали оценку усилиям, которые стороны прилагают для остановки агрессии Израиля в секторе Газа.

Абдоллахиян прилетел накануне в Ливан с необъявленным визитом, а за несколько часов туда же прибыла делегация палестинского движения ХАМАС, членов которой принял у себя генсек "Хезболлы".

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Как уже сообщал Лайф, в ближайшие часы станет ясно, когда вступит в силу режим прекращения огня в секторе Газа. До этого власти Израиля одобрили сделку с ХАМАС, согласно которой планируется освободить еврейских граждан из Газы в обмен на палестинских заключённых. По плану гуманитарная пауза составит четыре-пять суток. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия приветствует соглашение о гумпаузе.

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ТАСС / AP / Bilal Hussein

Марина Калегина
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