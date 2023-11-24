Политолог предрёк крах Аргентине из-за заигрывания нового президента с Киевом

Сближение президента Аргентины Хавьера Милея с украинским лидером Владимиром Зеленским и разрыв отношений республики с Россией, Китаем и Бразилией приведут к краху аргентинской экономики. Об этом заявил телеканалу "360" политолог Пётр Колчин.

По его мнению, победа Милея на выборах стала возможна "исключительно на волне протестных настроений, вызванных глубокой рецессией экономики". Поддержку избирателей ему принесли заверения о выходе из упадка. Однако взятый им курс на сближение с Западом ослабит государство, потому что именно сотрудничество с нашей страной, а также другими центрами многополярного мира держало Аргентину на плаву.

Звонки Владимиру Зеленскому — это пустой инфоповод, "пляска под дудку Запада", считает политолог. У Аргентины ограниченные дипломатические и политические возможности, ей нечего предложить Киеву. Украине такой друг не выгоден, поэтому Зеленский и отказался ехать в Буэнос-Айрес.