Кожемяко вместе с Лукашенко предлагали Сапеге и Протасевичу пожениться
Софья Сапега и Роман Протасевич. Обложка © Wikipedia / Belta.by, © ТАСС / Леонид Щеглов
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предлагали россиянке Софье Сапеге и сооснователю телеграм-канала Nexta Роману Протасевичу пожениться. Однако молодой человек оказался не готов к браку и отказался от предложения.
По словам Кожемяко, в ходе разговора с Сапегой он понял, что она просто влюбилась в Протасевича и, ведомая сильными чувствами, была готова идти за ним куда угодно.
"Я с Александром Григорьевичем разговаривал, мы предложили им жениться и выпустить их, но он (Протасевич. — Прим. Лайфа) от неё отказался", — рассказал губернатор на заседании международного молодёжного дискуссионного клуба "Тихоокеанский горизонт" в ДВФУ.
При этом сейчас, после окончания громкой истории, девушка спокойно живёт с родителями, у неё всё хорошо, добавил Кожемяко.
Как уже рассказывал Лайф, в мае 2021 года Софья Сапега была задержана вместе со своим бывшим возлюбленным Романом Протасевичем. Ей предъявили обвинение в разжигании розни, угрозах силовикам и ряде других преступлений, а суд назначил наказание в виде шести лет колонии. Позже россиянка обратилась к главе республики Александру Лукашенко и попросила о помиловании, но получила отказ. Спустя время, 7 июня этого года, президент Белоруссии всё же помиловал девушку, после чего она вернулась в Россию. При этом он отметил, что Минск хотел выдать её Москве ещё до суда, однако процесс затянулся.