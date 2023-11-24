Кожемяко вместе с Лукашенко предлагали Сапеге и Протасевичу пожениться

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предлагали россиянке Софье Сапеге и сооснователю телеграм-канала Nexta Роману Протасевичу пожениться. Однако молодой человек оказался не готов к браку и отказался от предложения.

По словам Кожемяко, в ходе разговора с Сапегой он понял, что она просто влюбилась в Протасевича и, ведомая сильными чувствами, была готова идти за ним куда угодно.

"Я с Александром Григорьевичем разговаривал, мы предложили им жениться и выпустить их, но он (Протасевич. — Прим. Лайфа) от неё отказался", — рассказал губернатор на заседании международного молодёжного дискуссионного клуба "Тихоокеанский горизонт" в ДВФУ.