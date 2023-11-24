Big Baby Tape кинул поклонника на мерч, и теперь его ищут судебные приставы
Судебные приставы заинтересовались рэпером Big Baby Tape (Егор Ракитин — настоящее имя) после того, как он обманул фаната на свой мерч. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, поклонник музыканта заказал мерч на сайте Big Baby Tape. Он оплатил товар, однако ничего не пришло, а попытки решить ситуацию и выяснить, где заказ, оказались тщетными и закончились полным игнором. Тогда в ситуацию вмешался отец парнишки — он пошёл в Челябинский суд и выиграл дело, после чего было принято решение о взыскании с музыканта 20 250 рублей.
Вот только рэпер забил и на него. Сейчас постановление передано московским приставам. Они пытаются обнаружить Егора Ракитина. При этом сам музыкант не особо и скрывается — вовсю пиарит свой новый альбом.
Как уже рассказывал Лайф, проблемы с Фемидой у Big Baby Tape начались уже давно. Поводом стало обращение Екатерины Мизулиной в Генпрокуратуру — она просила проверить его на предмет пропаганды наркотиков. На фоне этого концерты музыканта были отменены в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. А 23 октября на рэпера завели административное дело о пропаганде наркотиков, однако суд не стал его рассматривать.