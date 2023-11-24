Big Baby Tape кинул поклонника на мерч, и теперь его ищут судебные приставы

Судебные приставы заинтересовались рэпером Big Baby Tape (Егор Ракитин — настоящее имя) после того, как он обманул фаната на свой мерч. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, поклонник музыканта заказал мерч на сайте Big Baby Tape. Он оплатил товар, однако ничего не пришло, а попытки решить ситуацию и выяснить, где заказ, оказались тщетными и закончились полным игнором. Тогда в ситуацию вмешался отец парнишки — он пошёл в Челябинский суд и выиграл дело, после чего было принято решение о взыскании с музыканта 20 250 рублей.