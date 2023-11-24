Регион

Уведомления отключены

24 ноября, 13:18

Посол Финляндии в РФ сообщил МИД о решении страны закрыть три погранпункта

Финляндия временно закрывает три погранпункта на границе с Россией, об этом МИД РФ уведомил посол страны в Москве Антти Хелантеря.

"Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря посетил Министерство иностранных дел РФ <...> 24 ноября, чтобы проинформировать о решении правительства Финляндии от 22 ноября 2023 года временно закрыть КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус", — сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Там подчеркнули, что Финляндия продолжит обеспечивать безопасность своих границ и готова к сотрудничеству с погранслужбой России в соответствии с действующими договорами.

Финны пропускают только 1/8 часть из всех мигрантов у КПП на границе

Финны пропускают только 1/8 часть из всех мигрантов у КПП на границе

Напомним, 18 ноября Финляндия закрыла до конца февраля четыре погранпункта на границе с Россией: Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск в Ленобласти и Ниирала — Вяртсиля в Карелии. Власти страны объяснили это некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". 22 ноября правительство республики решило оставить открытым только самый северный пункт пропуска — Райа-Йоосеппи.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Lehtikuva / Jussi Nukari

Матвей Константинов
  • Новости
  • Финляндия
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров