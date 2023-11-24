Посол Финляндии в РФ сообщил МИД о решении страны закрыть три погранпункта
Финляндия временно закрывает три погранпункта на границе с Россией, об этом МИД РФ уведомил посол страны в Москве Антти Хелантеря.
"Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря посетил Министерство иностранных дел РФ <...> 24 ноября, чтобы проинформировать о решении правительства Финляндии от 22 ноября 2023 года временно закрыть КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус", — сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.
Там подчеркнули, что Финляндия продолжит обеспечивать безопасность своих границ и готова к сотрудничеству с погранслужбой России в соответствии с действующими договорами.
Напомним, 18 ноября Финляндия закрыла до конца февраля четыре погранпункта на границе с Россией: Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск в Ленобласти и Ниирала — Вяртсиля в Карелии. Власти страны объяснили это некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". 22 ноября правительство республики решило оставить открытым только самый северный пункт пропуска — Райа-Йоосеппи.
ТАСС / IMAGO / Lehtikuva / Jussi Nukari