Посол Финляндии в РФ сообщил МИД о решении страны закрыть три погранпункта

Финляндия временно закрывает три погранпункта на границе с Россией, об этом МИД РФ уведомил посол страны в Москве Антти Хелантеря.

"Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря посетил Министерство иностранных дел РФ <...> 24 ноября, чтобы проинформировать о решении правительства Финляндии от 22 ноября 2023 года временно закрыть КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус", — сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.