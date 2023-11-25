Вода и физнагрузки: Перечислены способы эффективного похудения к Новому году

Для эффективного похудения нужно ежедневно выпивать не менее полутора литров воды. Делать это рекомендуется до еды, а не во время, чтобы не разжижать желудочный сок. Первый стакан следует выпить натощак, можно добавить в него несколько капель лимонного сока. Скинуть несколько кило за месяц помогут также разгрузочные дни — огуречные, кефирные или гречневые. Советы в преддверии Нового года приводит РИАМО.

Если вы хотите похудеть, не записывая калории в тетрадку, стоит запомнить, что некоторые продукты рекомендуется есть только с утра. К ним относятся, например, овсянка, бананы, хлеб, крекеры, сливочное масло, картофель в любом виде, кукуруза, рис, зефир, пастила, мармелад и тёмный шоколад, макаронные изделия. Они имеют довольно высокую калорийность, но в течение дня организм легко потратит эти калории на обеспечение своей жизнедеятельности.

В качестве обеда специалисты рекомендуют белковые блюда и овощи, гречневую и перловую каши, нежирный сыр и орехи. Чтобы животный белок лучше усваивался, нужно сочетать мясо и рыбу не с гарниром, а со свежими овощами. Что касается ужина — здесь тоже приветствуется большое количество овощей и небольшая порция рыбы, морепродуктов или нежирного мяса. А вот кисломолочным напиткам — зелёный свет в течение всего дня. Дробное питание маленькими порциями ускорит похудение.

Интервальное голодание — популярный сегодня метод сброса веса. Какую-то часть дня — четыре, восемь, десять или двенадцать часов — можно есть любые блюда, а оставшееся время — двадцать, шестнадцать, четырнадцать или двенадцать часов — нельзя ничего, кроме воды. При этом ускоряется метаболизм и процесс обновления клеток, поэтому похудеть возможно в довольно сжатые сроки, особенно если исключить пакетированные соки, сладкую газировку, энергетические напитки, шоколад и сухие завтраки. Людям с проблемной поджелудочной железой, желчнокаменной болезнью или диабетом подобное голодание, однако, не рекомендуется.

Следующий способ похудения — так называемый боннский суп. В воде отваривается большое количество овощей: лук, морковь, помидоры, корень сельдерея, болгарский перец, разные виды капусты. Можно добавить любую зелень, а вот солить суп следует по минимуму. Есть его нужно небольшими порциями в течение всего дня. Продолжительность курса — семь дней. Через одну-две недели можно повторить. Противопоказания — болезни почек, некоторые заболевания ЖКТ, кормление грудью.

Белковая диета требует отказа от макарон, картофеля, жирного мяса, жареных блюд, сахара, консервов, мучных изделий, сладких фруктов, полуфабрикатов, сливочного масла и алкоголя, то есть сводятся к минимуму жиры и углеводы. В меню должны войти нежирные мясо и рыба, бобовые, творог, сыр и нежирные кисломолочные продукты, морепродукты, яйца, грибы и свежие овощи. Такой несбалансированной диеты можно придерживаться не более одной-двух недель и повторять не ранее чем через несколько месяцев.

Физические нагрузки — совет банальный, но действенный. Гуляйте на свежем воздухе, спускайтесь и поднимайтесь на нужный этаж пешком, устраивайте разминки дома. Например, хорошо тренирует все группы мышц планка, если стоять в ней несколько раз в день. И не заедайте стресс, заменяйте бутерброд овощами или физическими упражнениями. И обязательно откажитесь от приправ: они усиливают аппетит и замедляют насыщение. Кстати, отменять пищевые ограничения нужно не перед праздником, а постепенно, в течение пяти-десяти дней: организму ни к чему лишние потрясения.