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25 ноября, 13:00

В Киеве и области объявлена воздушная тревога

В Киеве и области объявлена тревога, следует из данных официального портала воздушных тревог страны.

О взрывах на земле не сообщалось.

В Киеве предупредили о надвигающейся катастрофе на крупные города Украины

В Киеве предупредили о надвигающейся катастрофе на крупные города Украины

Напомним, сегодня в Киеве уже звучали взрывы. Так, в Соломенском районе города вспыхнул пожар в нежилом помещении. Также повреждения зафиксировали в Днепровском районе города. Кроме того, в столице Незалежной с раннего утра жалуются на отключения света. Линии электропередачи могли повредиться после начала работы украинских средств ПВО. Позднее сообщалось о "хлопках" в центре города и в районе аэропорта "Жуляны".

Обложка ©

Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

Матвей Константинов
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