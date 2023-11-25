В Киеве и области объявлена воздушная тревога
В Киеве и области объявлена тревога, следует из данных официального портала воздушных тревог страны.
О взрывах на земле не сообщалось.
Напомним, сегодня в Киеве уже звучали взрывы. Так, в Соломенском районе города вспыхнул пожар в нежилом помещении. Также повреждения зафиксировали в Днепровском районе города. Кроме того, в столице Незалежной с раннего утра жалуются на отключения света. Линии электропередачи могли повредиться после начала работы украинских средств ПВО. Позднее сообщалось о "хлопках" в центре города и в районе аэропорта "Жуляны".
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