Израильские военные атаковали патруль ООН в Ливане во второй день перемирия с ХАМАС

Патрульная машина Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) попала под обстрел в пограничном районе Айтрун, её атаковали израильские военные. О случившемся сообщил в телеграм-канале официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти.

"Патруль миротворцев был обстрелян израильской армией на юге Ливана. Огонь был открыт в 12:00 по местному времени (13:00 мск) в районе Айтрун, никто из миротворцев не пострадал, но их машина повреждена, — написал он.