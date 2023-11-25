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25 ноября, 16:15

Израильские военные атаковали патруль ООН в Ливане во второй день перемирия с ХАМАС

Миротворцы ООН попали под обстрел израильской армии в Ливане

Патрульная машина Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) попала под обстрел в пограничном районе Айтрун, её атаковали израильские военные. О случившемся сообщил в телеграм-канале официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти.

"Патруль миротворцев был обстрелян израильской армией на юге Ливана. Огонь был открыт в 12:00 по местному времени (13:00 мск) в районе Айтрун, никто из миротворцев не пострадал, но их машина повреждена, — написал он.

Тененти обратил внимание на то, что инцидент произошёл в период относительного затишья на ливано-израильской границе после объявления 24 ноября гуманитарного перемирия в секторе Газа.

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Как уже рассказывал Лайф, вчера в секторе Газа наступило долгожданное перемирие, которое продлится четыре дня. За это время стороны конфликта обменяются пленными, а также обеспечат жителей анклава гуманитарной помощью. При этом и работа по спасению россиян из анклава ещё не завершена. Запрос на эвакуацию подали почти тысяча граждан РФ. Немаловажную роль в этом вопросе сыграли египетские, израильские и палестинские власти. Так, например, накануне в Домодедово приземлился спецборт МЧС со 105 россиянами.

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Андрей Бражников
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