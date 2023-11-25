Зрители заметили киноляп в фильме "Москва слезам не верит"
Мелодрама "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова вышла на советские экраны в 1980 году. Фильм получил много наград, в том числе "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Зрители заметили киноляп с пледом в фильме "Москва слезам не верит".
Кадр © "Москва слезам не верит". Режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Меньшов / / Киноконцерн "Мосфильм"
Сюжет строится на истории трёх подруг, которые приехали покорять Москву. Действие происходит в конце 1950-х годов. Внимательные зрители заметили, что плед, которым герой Алексея Баталова Гоша укрывает на природе Катерину — героиню Веры Алентовой, до этого кадра был в другой сцене. Когда же Катерина приходит в гости к Володе, тот самый плед выполняет роль настенного ковра.
Зрители заметили киноляп с пледом в фильме "Москва слезам не верит".
Кадр © "Москва слезам не верит". Режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Меньшов / Киноконцерн "Мосфильм"
Ранее зрители спустя годы нашли ошибку режиссёра в "Покровских воротах", а до этого — в фильме Гайдая "Спортлото-82". Даже в знаменитом "Брате" зрители обнаружили пять киноляпов, которые не замечали до этого 25 лет.
ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС