Врачи стали на шаг ближе к разгадке мистической гибели российского актёра и его подруги в Индии

Посольство РФ ожидает результатов вскрытия тел погибших в Индии российских граждан — актёра Максима Белецкого и его подруги Анны Ранцевой, которое к настоящему моменту уже было завершено. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипмиссию РФ в Нью-Дели.