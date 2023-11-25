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25 ноября, 19:04

Врачи стали на шаг ближе к разгадке мистической гибели российского актёра и его подруги в Индии

Посольство РФ в Индии ждёт результатов вскрытия актёра Белецкого и его подруги

<p>Актёр Максим Белецкий в спектакле "Йÿд орол" ("Ночной караул"). Обложка © VK /<a href="https://vk.com/teatrkukolmariel?z=photo-43648637_457249869/wall-43648637_10114" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Республиканский театр кукол, г. Йошкар-Ола</a></p>

Актёр Максим Белецкий в спектакле "Йÿд орол" ("Ночной караул"). Обложка © VK / Республиканский театр кукол, г. Йошкар-Ола

Посольство РФ ожидает результатов вскрытия тел погибших в Индии российских граждан — актёра Максима Белецкого и его подруги Анны Ранцевой, которое к настоящему моменту уже было завершено. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипмиссию РФ в Нью-Дели.

"От полиции штата Химачал-Прадеш получены копии протоколов о вскрытии тел погибших 16 ноября 2023 года в г. Куллу М.Ю. Белецкого и А.О. Ранцевой. Посольство ознакомило с этими документами родственников россиян. Ожидаем результатов экспертизы и химического анализа тканей", сообщили в российском посольстве.

Находка в доме пролила свет на мистическую гибель пары из России в Индии

Находка в доме пролила свет на мистическую гибель пары из России в Индии

Напомним, 18 ноября стало известно о том, что 37-летнего россиянина и его 21-летнюю спутницу нашли мёртвыми в бассейне с горячими источниками в Тегри. Рядом с телами лежали мобильные телефоны и паспорта. Сначала правоохранители считали, что это может быть двойное убийство, однако позже склонились к версии о самоубийстве. Они не исключают, что в деле замешаны наркотики. 23 ноября выяснилось, что погибшие — российский актёр Максим Белецкий и Анна Ранцева. Друзья не верят в версию с суицидом. Одна из причин — обнаружение у погибшего Белецкого черепно-мозговой травмы.

Юрий Лысенко
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