Беспилотник самолётного типа сбит над Брянской областью
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В Брянской области силы противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ совершить атаку с помощью беспилотника. Пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Средствами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, что в ночь на воскресенье, 26 ноября, противник предпринял безуспешную попытку массированной атаки беспилотников. Силы ПВО РФ уничтожили 20 беспилотников в четырёх областях — Московской, Тульской, Калужской и Брянской. Обломки одного из них угодили в жилую многоэтажку в Туле, ранив местного жителя. Позже за медицинской помощью обратились ещё три человека.