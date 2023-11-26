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Беспилотник самолётного типа сбит над Брянской областью

26 ноября, 06:08

Pixabay

В Брянской области силы противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ совершить атаку с помощью беспилотника. Пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Средствами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", написал он в телеграм-канале.

Взрыв беспилотника в Туле попал на видео

Взрыв беспилотника в Туле попал на видео

Напомним, что в ночь на воскресенье, 26 ноября, противник предпринял безуспешную попытку массированной атаки беспилотников. Силы ПВО РФ уничтожили 20 беспилотников в четырёх областях — Московской, Тульской, Калужской и Брянской. Обломки одного из них угодили в жилую многоэтажку в Туле, ранив местного жителя. Позже за медицинской помощью обратились ещё три человека.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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