Беспилотник самолётного типа сбит над Брянской областью

В Брянской области силы противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ совершить атаку с помощью беспилотника. Пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Средствами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", — написал он в телеграм-канале.