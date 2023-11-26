Памятники выдающимся женщинам в Москве украсили поздравлениями с Днём матери

Праздничные таблички в честь Дня матери появились в Москве на памятниках, посвящённых известным женщинам, среди них — поэтесса Анна Ахматова, лётчица Валентина Гризодубова, а также покорительница космоса Валентина Терешкова. Всех их объединяют не только выдающиеся заслуги, но и то, что они прежде всего мамы.