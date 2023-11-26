Памятники выдающимся женщинам в Москве украсили поздравлениями с Днём матери
Праздничные таблички в честь Дня матери появились в Москве на памятниках, посвящённых известным женщинам, среди них — поэтесса Анна Ахматова, лётчица Валентина Гризодубова, а также покорительница космоса Валентина Терешкова. Всех их объединяют не только выдающиеся заслуги, но и то, что они прежде всего мамы.
Памятники выдающимся женщинам в Москве украсили поздравлениями с Днём матери. Видео © Предоставлено Лайфу
В табличках упоминается, что Гризодубова и Ахматова — мамы прекрасных сыновей, а у Терешковой есть чудесная дочь.
День матери, напомним, учреждён в России в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. Ранее россиянок с праздником трогательным видео поздравили в МЧС, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Кадр из видео, предоставленного Лайфу