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26 ноября, 09:54

Памятники выдающимся женщинам в Москве украсили поздравлениями с Днём матери

Праздничные таблички в честь Дня матери появились в Москве на памятниках, посвящённых известным женщинам, среди них — поэтесса Анна Ахматова, лётчица Валентина Гризодубова, а также покорительница космоса Валентина Терешкова. Всех их объединяют не только выдающиеся заслуги, но и то, что они прежде всего мамы.

Памятники выдающимся женщинам в Москве украсили поздравлениями с Днём матери. Видео © Предоставлено Лайфу

В табличках упоминается, что Гризодубова и Ахматова — мамы прекрасных сыновей, а у Терешковой есть чудесная дочь.

День матери, напомним, учреждён в России в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. Ранее россиянок с праздником трогательным видео поздравили в МЧС, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Самый родной семейный праздник — День матери

Самый родной семейный праздник — День матери

Обложка ©

Кадр из видео, предоставленного Лайфу

Наталья Исакова
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