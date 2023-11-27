Более 800 обитателей музея-аквариума в Севастополе погибли от переохлаждения 27 ноября, 12:02 Обитатели аквариума. Обложка © vk.com / Севастопольский Морской Аквариум-музей

Аквариум-музей в Севастополе, который затопило из-за мощного шторма, несёт огромные убытки. Ущерб оценивается в десятки миллионов рублей. Как сообщает SHOT, в ходе стихийной катастрофы погибло более 50 видов пресноводных рыб (пираньи, панцирные щуки, рыбы-ножи) и черепахи, всего около 800 особей.

По данным телеграм-канала, рыбы и животные никак бы не смогли спастись из затопленного третьего павильона. Дело в том, что в естественной среде они обитают в тропиках и в тёплой пресноводной воде. А в музей во время шторма хлынула холодная солёная вода. Даже те особи, которые ещё дышат, вероятно, умрут от заболеваний в скором времени, рассказали сотрудники музея.

Третий павильон сильно пострадал во время шторма, так как он находится ближе всего к бухте. Кстати, похожая история произошла 11 ноября 2007 года. В тот день волны поднялись до двенадцати метров и залили этот же зал, уничтожив столько же обитателей.

Всего в Севастопольском аквариуме насчитывается 3000 животных и рыб, каждый год коллекция пополняется. В настоящее время сотрудники музея извлекают мёртвых обитателей аквариума, а затем начнётся работа по восстановлению крыши здания.

Севастопольский морской аквариум-музей — один из старейших публичных аквариумов в Европе, является самым первым морским аквариумом Российской империи. Он был основан в 1897 году при Севастопольской биологической станции, которая является не только старейшей русской биологической станцией, но и пятой в мире по времени её создания. В третьем зале, который как раз и пострадал от стихии, представлена экспозиция "Пресноводные обитатели пяти континентов". Она состоит из экзотических рыб, собранных со всего земного шара. Каждый континент представляется отдельно, а каждый аквариум — это единственное в своём роде произведение искусства, отражающее дух местности, откуда привезены его обитатели.

Авторы Дарья Нарыкова