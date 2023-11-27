Израиль получил новый список с именами 11 заложников, подлежащих освобождению

Палестинское радикальное движение ХАМАС передало Израилю перечень имён 11 заложников, которых необходимо освободить по сделке, касающейся продления перемирия в секторе Газа. Об этом каналу "Аль-Кахира иль-Ихбария" рассказал руководитель государственной информационной службы Египта Дия Рашван.