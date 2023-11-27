Израиль получил новый список с именами 11 заложников, подлежащих освобождению
Палестинское радикальное движение ХАМАС передало Израилю перечень имён 11 заложников, которых необходимо освободить по сделке, касающейся продления перемирия в секторе Газа. Об этом каналу "Аль-Кахира иль-Ихбария" рассказал руководитель государственной информационной службы Египта Дия Рашван.
"Израиль получил имена 11 заложников, которые будут освобождены в рамках сделки по обмену удерживаемыми лицами", — пояснил Рашван.
Напомним, последний обмен пленниками между сторонами конфликта состоялся в ночь на воскресенье. Движение ХАМАС отпустило 17 человек, тогда как Израиль взамен освободил 39 палестинцев.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI