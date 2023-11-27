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27 ноября, 19:35

Израиль получил новый список с именами 11 заложников, подлежащих освобождению

Палестинское радикальное движение ХАМАС передало Израилю перечень имён 11 заложников, которых необходимо освободить по сделке, касающейся продления перемирия в секторе Газа. Об этом каналу "Аль-Кахира иль-Ихбария" рассказал руководитель государственной информационной службы Египта Дия Рашван.

"Израиль получил имена 11 заложников, которые будут освобождены в рамках сделки по обмену удерживаемыми лицами", — пояснил Рашван.

Израиль получил новый список подлежащих освобождению заложников, пишут СМИ

Израиль получил новый список подлежащих освобождению заложников, пишут СМИ

Напомним, последний обмен пленниками между сторонами конфликта состоялся в ночь на воскресенье. Движение ХАМАС отпустило 17 человек, тогда как Израиль взамен освободил 39 палестинцев.

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ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Анатолий Симоненко
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