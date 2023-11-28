В Израиль прибыла очередная группа освобождённых ХАМАС заложников

На израильскую территорию прибыла группа из 11 заложников, ранее похищенных членами палестинского движения ХАМАС, передаёт пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В сообщении говорится, что в настоящий момент 11 освобождённых заложников сопровождают специальные силы израильской армии и силы Службы общей безопасности. Перед воссоединением с семьёй им предстоит пройти первичный медицинский осмотр.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, в свою очередь, заявил, что Тель-Авив освободит в понедельник 33 палестинских заключенных, среди которых три женщины, а также 30 детей и подростков.