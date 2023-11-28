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27 ноября, 22:17

В Израиль прибыла очередная группа освобождённых ХАМАС заложников

ЦАХАЛ: В Израиль прибыла группа из 11 заложников из сектора Газа

На израильскую территорию прибыла группа из 11 заложников, ранее похищенных членами палестинского движения ХАМАС, передаёт пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В сообщении говорится, что в настоящий момент 11 освобождённых заложников сопровождают специальные силы израильской армии и силы Службы общей безопасности. Перед воссоединением с семьёй им предстоит пройти первичный медицинский осмотр.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, в свою очередь, заявил, что Тель-Авив освободит в понедельник 33 палестинских заключенных, среди которых три женщины, а также 30 детей и подростков.

"В рамках выполнения обязательств, принятых в четвёртый день действия соглашения о гуманитарном перемирии, сегодня будут освобождены 33 палестинца из числа гражданских лиц в обмен на освобождение 11 израильтян, удерживавшихся в Газе", — заявил министр.

Израиль выставил ХАМАС условие продления перемирия

Израиль выставил ХАМАС условие продления перемирия

Напомним, стороны конфликта на Ближнем Востоке заключили четырёхдневное перемирие 24 ноября. ХАМАС и ЦАХАЛ несколько раз обменялись пленными. 27 ноября МИД Катара сообщил о продлении гуманитарного перемирия между Тель-Авивом и палестинцами на два дня.

Обложка ©

Getty Images / Alexi J. Rosenfeld

Алексей Соловьёв
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