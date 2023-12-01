День борьбы со СПИДом, Всероссийский день хоккея, Платон и Роман Зимоуказатели: Праздник и приметы 1 декабря На 1 декабря в России приходится праздник, посвящённый одной из блистательных побед военного флота в Чёрном море. Также на это число выпадают события, связанные с медициной. Одно имеет глобальный масштаб, а второе — российский профессиональный праздник. 30 ноября, 21:01 1 декабря отмечается День борьбы со СПИДом. Фото © Shutterstock

Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, который едва ли можно назвать праздником. В России и других странах проходят связанные с ним мероприятия. Несколько фактов об этом дне: учреждён Генассамблеей ООН и Всемирной организацией здравоохранения

был установлен в 1988 году

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 1 декабря

в этот день проводятся информационные кампании, научные конференции, а также посвящённые жертвам СПИДа памятные акции.

Человечество столкнулось со СПИДом во второй половине XX века. Синдром приобретённого иммунодефицита был зарегистрирован Центром контроля над заболеваниями в США 5 июня 1981 года. Это состояние, которое развивается у человека на фоне упадка иммунитета, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции. С тех пор способа полного излечения от СПИДа так и не придумали, но учёным и медикам удалось перевести смертельно опасный недуг в категорию хронических заболеваний. Достигается это при условии постоянной профилактики, диагностики и лечения.

На сегодняшний день Международный день борьбы со СПИДом отмечается по всему миру. Он призван обратить внимание на проблему распространения ВИЧ-инфекции, повысить осведомлённость жителей планеты о СПИДе, его профилактике и лечении. ООН создала в 1996 году союз шести всемирных организаций, которые занимаются этим, — Объединённую программу ООН по проблемам ВИЧ/СПИДа (HIV/AIDS, UNAIDS). Она среди прочего помогает борьбе за права человека независимо от ВИЧ-статуса, содействует обучению мерам профилактики.

По данным UNAIDS, по всей планете около 39 миллионов человек инфицированы вирусом иммунодефицита, около 86% из них знают об этом. Коварность инфекции в том, что она передаётся незаметно. Человек в запущенном случае умирает не от неё, а от другой болезни, резвившейся из-за упадка его иммунитета. ВИЧ не переходит при бытовом контакте — только при незащищённом сексе, переливании крови, пользовании одним заражённым шприцем в медучреждениях и при употреблении инъекционных наркотиков, а также от матери к ребёнку при беременности, родах и грудном вскармливании. Незнание этого зачастую приводит к стигматизациии людей с ВИЧ, страхе перед ними. Это ещё один вопрос, который поднимается во Всемирный день борьбы с СПИДом. Символом борьбы является красная ленточка.

Всероссийский день хоккея

1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея. Фото © ТАСС / Михаил Синицын

1 декабря в России отмечается праздник, посвящённый одному из самых популярных в нашей стране видов спорта, — Всероссийский день хоккея. Несколько фактов о нём: был учреждён в 2007 году по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка

Отмечается ежегодно в первый день зимы — 1 декабря

Цель — пропаганда спорта, повышение интереса россиян к хоккею

К этому дню обычно приурочены различные турниры по всей стране.

В 2007 году, когда впервые отмечался Всероссийский день хоккея, более 150 стадионов страны приняли любителей этой игры. Для России как наследницы славного прошлого советского хоккея этот вид спорта по-настоящему народный. Благодаря успехам на чемпионатах мира и Олимпийских играх сборная команда Советского Союза получила прозвище "Красная машина", а затем оно перешло и к национальной команде РФ.

Сборная России участвовала в 29 чемпионатах мира и девяти олимпийских турнирах, выиграв пять ЧМ и завоевав одну золотую олимпийскую медаль (в Пхёнчхане в 2018 году). Немало наших соотечественников выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — самой престижной в мире, где они показывают высокий уровень мастерства и забивают решающие голы.

Цель Всероссийского дня хоккея — ещё выше поднять авторитет и престиж игры в России, привлечь к ней больше внимания со стороны общественности и СМИ.

День победы русской эскадры у мыса Синоп

1 декабря отмечается День победы русской эскадры у мыса Синоп. Фото © Иван Айвазовский, "Синопский бой"

1 декабря в России отмечается военно-исторический праздник — День победы русской эскадры над турецкой эскадрой у мыса Синоп. Рассказываем о нём: это один из официальных Дней воинской славы России

утверждён федеральным законом в 1995 году

отмечается ежегодно 1 декабря, по календарю не смещается

в эту дату проводятся выставки и памятные акции, посвящённые той победе.

Сражение у мыса Синоп состоялось в 1853 году. Оно было одним из крупнейших в Крымской войне, а ещё вошло в историю как последнее, в котором столкнулись парусные флоты.

В тот день черноморская эскадра под командованием Павла Нахимова заблокировала в Синопской бухте турецкий флот под командованием Османа-паши. Битва продолжалась четыре часа. В итоге почти все корабли и береговые батареи противника русские силы уничтожили. Спастись удалось только пароходу, которым командовал английский офицер Слейд, советник Турции. Эскадра Нахимова сумела сохранить все свои суда. Турки потеряли около трёх тысяч человек, 200 бойцов попали в плен. 37 русских моряков были убиты, 233 — ранены.

За такую блистательную победу Павел Нахимов получил от императора Николая I орден Святого Георгия II степени. В именном рескрипте монарх отметил: "Истреблением турецкой эскадры вы украсили летопись русского флота ново победою, которая навсегда останется памятной в морской истории".

День невролога

1 декабря отмечается День невролога. Фото © Shutterstock

1 декабря отмечается также праздник врачей, которые лечат болезни нервной системы человека, — День невролога. Факты о нём: это российский профессиональный праздник

официально не утверждён

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 1 декабря

празднуется в медицинских коллективах.

Невролог (раньше такого специалиста, называли невропатолог) — это врач, который отвечает за выявление, профилактику и лечение болезней, связанных с нервной системой. Ему приходится иметь дело в том числе с инсультами, невритами, невралгиями, эпилепсией, опухолями головного и спинного мозга.

Эта медицинская специальность относительно молодая, потому что появилась уже на базе обширных научных знаний о теле человека, его нервной системе. В России неврология как самостоятельная область научного знания начала развиваться во второй половине XIX века, когда по инициативе профессора Алексея Кожевникова в МГУ открылась кафедра нервных болезней. В 1881 году при Медико-хирургической академии появилась первая неврологическая клиника в Петербурге, а в 1907 году там открылся психоневрологический институт. Основал его психиатр Владимир Бехтерев. В наше время неврология опирается на достижения современных технологий. Например, диагностика методом МРТ позволяет буквально заглянуть в мозг человека и узнать, какие его участки работают неправильно.

Несмотря на важность профессии невролога, профессиональный праздник этих врачей пока не получил официального признания и не входит в перечень государственных. Специалисты отмечают его в узком кругу коллег, получают поздравления от руководства и своих близких. Научное сообщество часто совмещает с днём торжества научные симпозиумы, лекции и семинары в области неврологии.

Приметы 1 декабря

Платон и Роман Зимоуказатели

1 декабря Русская православная церковь чтит память мучеников Романа и Платона, живших в III–IV веках. Роман Кесарийский был диаконом храма Кесарии Палестинской. Во время гонений на христиан он переселился в Антиохию, где при помощи других верующих отстоял храм, который власти хотели снести. Он боролся с идолопоклонничеством, за что был схвачен и подвергнут мукам, а затем повешен. Мученик Платон Анкирский родился в Анкире. В юношестве он оставил дом и ходил по городам с проповедями, за что был арестован и отправлен под суд. Ему предлагали отказаться от веры взамен на жизнь, но Платон был непреклонен. После пыток его обезглавили.

На Руси Платона и Романа называли Зимоуказателями. По этому дню судили, каким будет самое холодное время года. Утро говорило о начале зимы, полдень — о середине, вечер — о конце. На Романа и Платона было принято заниматься домашними делами, но от тяжёлой работы следовало воздержаться. Вопросы с деньгами старались не решать. Также день считался неблагоприятным для новых дел.

Погодные приметы 1 декабря

Солнце в круге — к сильным морозам.

Днём погода поменялась — и зима будет переменчивой.

Полная луна — к снегопаду.

Метель этого дня повторится на Масленицу.

Сильный ветер — к снежной зиме.

Именинники 1 декабря

1 декабря может отмечать именины российский актёр Роман Курцын. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Сегодня, 1 декабря, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Николай

Платон

Роман. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев