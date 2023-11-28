Регион

Уведомления отключены

28 ноября, 05:05

Израиль освободил ещё одну группу палестинских заключённых

Al-Jazeera: Израиль освободил четвёртую группу заключённых из 33 человек

Израиль освободил четвёртую группу палестинских заключённых в рамках перемирия с ХАМАС. В её составе 33 человека, уточняет Al-Jazeera.

"Израиль освободил четвёртую группу палестинских заключённых из 33 человек", — передаёт телеканал.

В Израиль прибыла очередная группа освобождённых ХАМАС заложников

В Израиль прибыла очередная группа освобождённых ХАМАС заложников

Напомним, стороны конфликта на Ближнем Востоке заключили четырёхдневное перемирие 24 ноября. ХАМАС и ЦАХАЛ несколько раз обменялись пленными. 27 ноября МИД Катара сообщил о продлении гуманитарного перемирия между Тель-Авивом и палестинцами на два дня. В рамках перемирия стороны обмениваются заложниками.

Обложка ©

Getty Images / Spencer Platt

Оксана Попова
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров