Израиль освободил ещё одну группу палестинских заключённых
Al-Jazeera: Израиль освободил четвёртую группу заключённых из 33 человек
Израиль освободил четвёртую группу палестинских заключённых в рамках перемирия с ХАМАС. В её составе 33 человека, уточняет Al-Jazeera.
"Израиль освободил четвёртую группу палестинских заключённых из 33 человек", — передаёт телеканал.
Напомним, стороны конфликта на Ближнем Востоке заключили четырёхдневное перемирие 24 ноября. ХАМАС и ЦАХАЛ несколько раз обменялись пленными. 27 ноября МИД Катара сообщил о продлении гуманитарного перемирия между Тель-Авивом и палестинцами на два дня. В рамках перемирия стороны обмениваются заложниками.
Getty Images / Spencer Platt