Аксёнов доложил Путину о масштабе разрушений из-за мощного шторма в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксёнов доложил президенту РФ Владимиру Путину о масштабе разрушений на полуострове из-за мощного шторма. Об этом он заявил в видео, которое опубликовал в телеграм-канале.
Аксёнов заявил, что доложил Путину о масштабе разрушений из-за мощного шторма в Крыму. Видео © Telegram / Аксёнов Z 82
"Я вчера докладывал нашему лидеру Владимиру Владимировичу о ситуации, президент дал поручение правительству суммировать итоги повреждения инфраструктуры, которые требуют решения федерального центра", — отметил Аксёнов.
По его словам, первые средства для восстановления перечислят в Крым уже к 12:00 вторника, 28 ноября. Тем временем на полуострове продолжают восстанавливать энергоснабжение. На утро вторника без света остаются 93 тысячи человек, в 245 сёлах нарушено водоснабжение, повреждено 749 кровель.
Как сообщал Лайф, 26–27 ноября на побережье Чёрного моря обрушился "шторм века", сильно пострадали Крым и Кубань, есть информация о жертвах. Кроме того, около двух миллионов человек остались без света на юге России. В частности, проблемы с энергоснабжением возникли в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области, Дагестане, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Из-за последствий мегашторма эвакуировали почти тысячу россиян.
ТАСС / Сергей Мальгавко