Аксёнов доложил Путину о масштабе разрушений из-за мощного шторма в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов доложил президенту РФ Владимиру Путину о масштабе разрушений на полуострове из-за мощного шторма. Об этом он заявил в видео , которое опубликовал в телеграм-канале.

По его словам, первые средства для восстановления перечислят в Крым уже к 12:00 вторника, 28 ноября. Тем временем на полуострове продолжают восстанавливать энергоснабжение. На утро вторника без света остаются 93 тысячи человек, в 245 сёлах нарушено водоснабжение, повреждено 749 кровель.