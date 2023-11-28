Поливала горячим воском: В Сочи малыша спасли от горе-матери, помешанной на ритуальных обрядах
В Сочи предъявили обвинение матери, поливавшей воском голову двухлетнего сына
Женщине предъявили обвинение по делу об истязании малолетнего. Обложка © VK / СУ СКР по Краснодарскому краю
В Сочи предъявили обвинение жительнице Москвы, которая совершала пугающие обряды над своим ребёнком и прятала его от мужа в гостинице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Злоумышленницу задержали после того, как её гражданский супруг обратился в полицию и заявил, что от него прячут двухлетнего сына. Мать и напуганного мальчика обнаружили в одном из номеров сочинской гостиницы. Малыша доставили в больницу с симптомами простуды и следами горячего воска на голове и теле. По информации следователей, мать проводила над сыном странные ритуальные обряды, связывала и запрещала ему двигаться.
"По результатам проверки об обнаружении в одной из гостиниц малолетнего ребёнка и матери, совершавшей ритуальные действия, возбуждено уголовное дело. 32-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего)", — указано в сообщении.
Горе-мать на допросе признала свою вину. В кубанском следственном управлении рассказали, что в настоящее время женщину заключили под стражу, а отец с ребёнком уехали в Москву.
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