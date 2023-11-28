"Крестили в реанимации": Найденная в сугробе в одном подгузнике малышка пережила клиническую смерть
Жительница Серова рассказала, как её двухлетняя дочь замёрзла в сугробе
Мама двухлетней девочки из Серова (Свердловская область), которую обнаружили в сугробе на Урале, рассказала журналистам о произошедшем. Она считает, что девочка пошла на улицу искать семью, так как в доме никого не было, кроме спящей старшей сестры.
"Стеша в этот день приболела, я решила не вести её в садик, а на один день оставить с сестрой, она тоже была на больничном, но уже поправилась. Всё было хорошо. А тут я звоню — не отвечает. Потом позвонила мужу, он поехал домой. Мы даже не подозревали, что Стеша на улицу выйдет. Она потеряла всех, видать, дома. Старшая дочка спала наверху на двухъярусной кровати. Видимо, Стеша её не заметила, потеряла всех, испугалась и пошла искать", — приводит слова Евгении (матери девочки) интернет-издание E1.ru.
Женщина отметила, что она и её супруг обнаружили ребёнка только спустя несколько часов. Оказалось, что малышка с лёгкостью открыла входную дверь, так как та не была заперта на замок.
В настоящее время девочка находится в реанимации 9-й больницы Екатеринбурга. Родителей пустят внутрь, "когда поймут, что уже шансов нет, либо когда состояние будет хорошее". Ребёнок пережил клиническую смерть и кислородное голодание. Кроме того, у него выявили пневмонию. Переживающие за жизнь дочери родители крестили её прямо в больнице.
Напомним, что двухлетняя девочка получила сильное обморожение, проведя несколько часов в сугробе без куртки. Оказалось, что за нею не уследила её старшая сестра, которая спала во время произошедшего. Позднее стало известно, что малышка получила обморожение конечностей. В связи с происшествием полиция завела административное дело в отношении родителей пострадавшей. Ранее стало известно, что ребёнка подключили к аппарату ИВЛ в одной из больниц Екатеринбурга.