"Крестили в реанимации": Найденная в сугробе в одном подгузнике малышка пережила клиническую смерть

Мама двухлетней девочки из Серова (Свердловская область), которую обнаружили в сугробе на Урале, рассказала журналистам о произошедшем. Она считает, что девочка пошла на улицу искать семью, так как в доме никого не было, кроме спящей старшей сестры.

"Стеша в этот день приболела, я решила не вести её в садик, а на один день оставить с сестрой, она тоже была на больничном, но уже поправилась. Всё было хорошо. А тут я звоню — не отвечает. Потом позвонила мужу, он поехал домой. Мы даже не подозревали, что Стеша на улицу выйдет. Она потеряла всех, видать, дома. Старшая дочка спала наверху на двухъярусной кровати. Видимо, Стеша её не заметила, потеряла всех, испугалась и пошла искать", — приводит слова Евгении (матери девочки) интернет-издание E1.ru.

Женщина отметила, что она и её супруг обнаружили ребёнка только спустя несколько часов. Оказалось, что малышка с лёгкостью открыла входную дверь, так как та не была заперта на замок.