Политолог назвал три страны, которые вскоре откажутся поддерживать Украину
Политолог Журавлёв: У Венгрии и Словакии закончились ресурсы для поддержки ВСУ
У большинства западных стран уже заканчиваются ресурсы для поддержки Украины, но в первую очередь перестать помогать Киеву могут Венгрия, Словакия и Польша. Так считает политолог Дмитрий Журавлёв.
"Европейские страны и раньше не были полны больших мечтаний об Украине. Немцев по большому счёту заставили включиться в эту поддержку... Сейчас отказаться от помощи Вооружённым силам Украины хотели бы все, но Европа оказалась слишком сильно привязана к Штатам. Американцы же, в свою очередь, ещё не до конца определились с тем, что делать с украинским конфликтом", — сказал Журавлёв в беседе с "Лентой.ру".
Тем временем ресурсы для поддержки Киева заканчиваются практически у всех "союзников". Заканчивается и терпение: в частности, у Венгрии и Словакии, но не только.
"Постепенно заканчивается у Польши. Там вообще ситуация изначально держалась на том, что ненависть к России была сильнее ненависти к Украине, но теперь даже в этом уверенности нет", — считает политолог.
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