Политолог назвал три страны, которые вскоре откажутся поддерживать Украину

У большинства западных стран уже заканчиваются ресурсы для поддержки Украины, но в первую очередь перестать помогать Киеву могут Венгрия, Словакия и Польша. Так считает политолог Дмитрий Журавлёв.

"Европейские страны и раньше не были полны больших мечтаний об Украине. Немцев по большому счёту заставили включиться в эту поддержку... Сейчас отказаться от помощи Вооружённым силам Украины хотели бы все, но Европа оказалась слишком сильно привязана к Штатам. Американцы же, в свою очередь, ещё не до конца определились с тем, что делать с украинским конфликтом", — сказал Журавлёв в беседе с "Лентой.ру".

Тем временем ресурсы для поддержки Киева заканчиваются практически у всех "союзников". Заканчивается и терпение: в частности, у Венгрии и Словакии, но не только.