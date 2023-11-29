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29 ноября, 10:52

Захарова увидела агонию в отравлениях агентов ГУР Украины, которую пыталась пресечь Россия

Захарова назвала отравления в ГУР Минобороны Украины симптомом агонии

<p>Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Getty Images / Handout / Russian Foreign Ministry Press Office </p>

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Getty Images / Handout / Russian Foreign Ministry Press Office

На Украине происходит процесс безвозвратного коллапса, происходящее там вызывает лишь чувство соболезнования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с отравлением жены главы ГУР Кирилла Буданова и ещё нескольких сотрудников ведомства. Она отметила, что стоящие у руля киевской власти, как "марионетки", управляются извне.

"Это распад, разложение, агония, это процесс безвозвратного коллапса… этого образования, вызывающего по-настоящему глубинное чувство… соболезнования. Других слов просто нет… Мы предупреждали, мы просили, если говорить о тех же самых Минских договорённостях…, мы призывали, мы приглашали, мы терпели. Я думаю, что теперь только соболезнования тому, что там происходит", — рассказала Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Представитель МИД отметила, что в Незалежной идёт внутренняя борьба за власть. По её словам, все люди, находящиеся там у власти, — "марионетки", которые управляются извне. Кто-то продаётся за деньги, а кто-то рекрутируется через компромат или свои слабости, заключила Захарова.

Создатель "Новичка" оценил шансы жены Буданова выжить после отравления

Создатель "Новичка" оценил шансы жены Буданова выжить после отравления

Напомним, накануне на Украине заявили о попытке отравления жены главы ГУР Кирилла Буданова. По данным источника разведки, женщина попала в больницу с отравлением тяжёлыми металлами. Позже появилось сообщение, что Марианна пострадала из-за мышьяка и ртути. Есть мнение, что жену главы ГУР могли отравить за гибель помощника главкома ВСУ Валерия Залужного.

Александра Мышляева
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