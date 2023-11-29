Захарова увидела агонию в отравлениях агентов ГУР Украины, которую пыталась пресечь Россия

На Украине происходит процесс безвозвратного коллапса, происходящее там вызывает лишь чувство соболезнования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с отравлением жены главы ГУР Кирилла Буданова и ещё нескольких сотрудников ведомства. Она отметила, что стоящие у руля киевской власти, как "марионетки", управляются извне.

"Это распад, разложение, агония, это процесс безвозвратного коллапса… этого образования, вызывающего по-настоящему глубинное чувство… соболезнования. Других слов просто нет… Мы предупреждали, мы просили, если говорить о тех же самых Минских договорённостях…, мы призывали, мы приглашали, мы терпели. Я думаю, что теперь только соболезнования тому, что там происходит", — рассказала Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.