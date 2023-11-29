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29 ноября, 13:59

Политолог объяснил, почему Залужный не пойдёт на свержение Зеленского

Политолог Гуреев: Залужный не сможет устроить военный переворот на Украине

Несмотря на разрастание внутриэлитного кризиса на Украине, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному вряд ли удастся совершить военный переворот. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил политолог Данила Гуреев.

Он отметил, что Залужный и Владимир Зеленский уже давно перестали скрывать ненависть друг к другу, хотя ранее и были одной командой. По мнению эксперта, несмотря на не самую высокую эффективность главкома ВСУ, он смог заручиться поддержкой среди украинских военных. В то же время Залужный оказался в сложном положении: он не может ни свергнуть Зеленского, ни остаться на посту из-за растущей популярности.

"С одной стороны, ему хочется ницшеанской воли к власти, хочется контролировать ситуацию. У него есть определённая поддержка со стороны Запада, но сам Залужный с точки зрения демократических институтов никак не может прийти к власти ввиду общего положения на территории Украины", — подметил политолог.

Гуреев добавил, что военный переворот на Украине не произойдёт по двум причинам. Во-первых, для смены власти ему нужен "мобилизационный потенциал", который уже исчерпан. Во-вторых, это может привести к куда более критичной для страны ситуации, способной угрожать самому её существованию.

По словам эксперта, Залужный пользуется популярностью у военных, которые являются основной политической силой на Украине, что ставит власть Зеленского под серьёзную угрозу. Они оба хотят избавиться друг от друга, но не имеют для этого инструментов.

"Трезвые выводы": Близкое окружение Зеленского неожиданно встало на сторону Залужного

"Трезвые выводы": Близкое окружение Зеленского неожиданно встало на сторону Залужного

Напомним, по мнению Валерия Залужного, конфликт на Украине зашёл в тупик. Он также заявил о преимуществе российской авиации и сил радиоэлектронной борьбы. В то же время некоторые политологи из РФ отмечали развернувшуюся в Незалежной политическую борьбу "двух пауков в банке" — Владимира Зеленского и Валерия Залужного.

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president.gov.ua

Матвей Константинов
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