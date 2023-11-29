Политолог объяснил, почему Залужный не пойдёт на свержение Зеленского
Политолог Гуреев: Залужный не сможет устроить военный переворот на Украине
Несмотря на разрастание внутриэлитного кризиса на Украине, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному вряд ли удастся совершить военный переворот. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил политолог Данила Гуреев.
Он отметил, что Залужный и Владимир Зеленский уже давно перестали скрывать ненависть друг к другу, хотя ранее и были одной командой. По мнению эксперта, несмотря на не самую высокую эффективность главкома ВСУ, он смог заручиться поддержкой среди украинских военных. В то же время Залужный оказался в сложном положении: он не может ни свергнуть Зеленского, ни остаться на посту из-за растущей популярности.
"С одной стороны, ему хочется ницшеанской воли к власти, хочется контролировать ситуацию. У него есть определённая поддержка со стороны Запада, но сам Залужный с точки зрения демократических институтов никак не может прийти к власти ввиду общего положения на территории Украины", — подметил политолог.
Гуреев добавил, что военный переворот на Украине не произойдёт по двум причинам. Во-первых, для смены власти ему нужен "мобилизационный потенциал", который уже исчерпан. Во-вторых, это может привести к куда более критичной для страны ситуации, способной угрожать самому её существованию.
По словам эксперта, Залужный пользуется популярностью у военных, которые являются основной политической силой на Украине, что ставит власть Зеленского под серьёзную угрозу. Они оба хотят избавиться друг от друга, но не имеют для этого инструментов.
Напомним, по мнению Валерия Залужного, конфликт на Украине зашёл в тупик. Он также заявил о преимуществе российской авиации и сил радиоэлектронной борьбы. В то же время некоторые политологи из РФ отмечали развернувшуюся в Незалежной политическую борьбу "двух пауков в банке" — Владимира Зеленского и Валерия Залужного.