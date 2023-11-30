Лавров без камер и диктофонов встретился с главой МИД Армении на полях саммита ОБСЕ
Лавров встретился с коллегами из Армении, Венгрии и Австрии на полях СМИД ОБСЕ
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Фото © t.me / Мария Захарова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с главой армянского МИД Араратом Мирзояном на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в столице Северной Македонии Скопье. Переговоры проходили в закрытом от прессы формате, однако представитель МИД РФ Мария Захарова дала возможность публике подсмотреть за общением коллег — она опубликовала фото.
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Фото © t.me / Мария Захарова
После встречи с Мирзояном Лавров провёл переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто также без журналистов. Затем российский министр переговорил с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом.
Ранее Лайф сообщал, что в столице Северной Македонии идёт заседание министров. Сергей Лавров уже занял своё место, разделив соседство с представителями Румынии и Сан-Марино. Однако не обошлось без казусов: несмотря на то что Болгария сначала согласилась пропустить через своё воздушное пространство самолёт российского министра, узнав, что на борту будет Мария Захарова, отозвала разрешение. В результате лайнер полетел через Грецию.