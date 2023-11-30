Лавров без камер и диктофонов встретился с главой МИД Армении на полях саммита ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с главой армянского МИД Араратом Мирзояном на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в столице Северной Македонии Скопье. Переговоры проходили в закрытом от прессы формате, однако представитель МИД РФ Мария Захарова дала возможность публике подсмотреть за общением коллег — она опубликовала фото.