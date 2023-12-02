Как понять, что мужчина-мачо разочарует вас в постели: 3 проверенных способа от сексолога
Никому не хочется оказаться разочарованным и неудовлетворённым от близости "на троечку". Чтобы этого не случилось, научитесь обходить стороной парней, которые в постели точно не окажутся профи.
Сексолог назвала признаки, по которым можно вычислить неудачного любовника. Обложка © Shutterstock
Оказалось, что главный маячок, по которому легко определить "зверя" в постели, — это оценить, как мужчина целуется. Если такая ласка ни на что не годна или для вас слабовата, пиши пропало. По словам сексолога, с которым поговорил Лайф, страстный, яркий поцелуй, способный снести обоим голову, — 100%-ный показатель идеального для вас секс-партнёра. Так как же определить профана?
Если на первом свидании мужчина играет в мачо. То есть вы видите, что он старается всячески рекламировать себя и свои подвиги в постели. Например, говоря о том, как счастливы женщины от секса с ним и насколько качественно он их удовлетворяет
Стоит ли верить таким сказкам от визави? Эксперт уверена, что нет. "Во-первых, женщина может наигранно себя вести и имитировать оргазм, будь даже он самым неумелым любовником и совсем не иметь полового органа. Во-вторых, мужчина может иметь завышенную самооценку и считать, что это счастье — уже оказаться с ним в постели", — говорит сексолог и психолог Александра Миллер.
Совет женщинам: не балуйте мужчину и не упрощайте задачу вашего удовлетворения, пусть учится и старается
Также не нужно забывать, что не только завышенная, но и, как ни странно, заниженная самооценка провоцирует людей заниматься самопиаром. Проще говоря, если знаете, что вы потрясающий врач или художник, то не кричите об этом на каждом углу. Так делают люди лишь для того, чтобы убедить себя самих в этом. Или, возможно, получить подтверждение со стороны.
Как понять, что мужчина в постели окажется не зверем, а лузером. Фото © Shutterstock
Итак, как же понять, что перед вами профан, который только притворяется? К демонстрации мачо-версии мужчины относится:
- Агрессивное сексуальное поведение, переход личных границ.
- Банальные комплименты, неприкрытая лесть.
- Самопиар во всех проявлениях.
Истинное проявление мужественности, по словам сексолога, заключается в желании взять ответственность или, если мы говорим о первом свидании, заботиться. А не заниматься саморекламой. Поэтому стоит делать выводы и выбирать тех мужчин, которые больше делают, чем говорят. Смотрите на своё ощущение рядом с человеком и на отношение к вам, а не на то, что он рассказывает.