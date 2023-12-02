Как понять, что мужчина-мачо разочарует вас в постели: 3 проверенных способа от сексолога

Оказалось, что главный маячок, по которому легко определить "зверя" в постели, — это оценить, как мужчина целуется. Если такая ласка ни на что не годна или для вас слабовата, пиши пропало. По словам сексолога, с которым поговорил Лайф, страстный, яркий поцелуй, способный снести обоим голову, — 100%-ный показатель идеального для вас секс-партнёра. Так как же определить профана?

Если на первом свидании мужчина играет в мачо. То есть вы видите, что он старается всячески рекламировать себя и свои подвиги в постели. Например, говоря о том, как счастливы женщины от секса с ним и насколько качественно он их удовлетворяет Александра Миллер Сексолог, психолог

Стоит ли верить таким сказкам от визави? Эксперт уверена, что нет. "Во-первых, женщина может наигранно себя вести и имитировать оргазм, будь даже он самым неумелым любовником и совсем не иметь полового органа. Во-вторых, мужчина может иметь завышенную самооценку и считать, что это счастье — уже оказаться с ним в постели", — говорит сексолог и психолог Александра Миллер.

Совет женщинам: не балуйте мужчину и не упрощайте задачу вашего удовлетворения, пусть учится и старается Александра Миллер Сексолог, психолог

Также не нужно забывать, что не только завышенная, но и, как ни странно, заниженная самооценка провоцирует людей заниматься самопиаром. Проще говоря, если знаете, что вы потрясающий врач или художник, то не кричите об этом на каждом углу. Так делают люди лишь для того, чтобы убедить себя самих в этом. Или, возможно, получить подтверждение со стороны.

Как понять, что мужчина в постели окажется не зверем, а лузером. Фото © Shutterstock

Итак, как же понять, что перед вами профан, который только притворяется? К демонстрации мачо-версии мужчины относится: Агрессивное сексуальное поведение, переход личных границ. Банальные комплименты, неприкрытая лесть. Самопиар во всех проявлениях.