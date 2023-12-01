Политолог разгадал тёмный замысел США, который подставил под удар жену Буданова

Отравление жены главы ГУР Кирилла Буданова — результат ожесточённой борьбы, которая в настоящее время разворачивается на Украине, заявил Александр Казаков. По его оценке, он мог стать мишенью из-за того, что стал одной из кандидатур для США для замены Владимира Зеленского.

"Если отравление и правда было, то жена, скорее всего, просто оказалась на месте мужа. Я могу точно сказать, что это дело рук СБУ", — отметил Казаков в беседе с "Царьградом".

Он пояснил, что Америка хочет заменить Зеленского, а Буданов как раз из тех, кто подходит на эту роль. По его словам, соцопросы показывают, что самые высокие шансы либо у военного, либо у женщины. А из известных людей в форме на Украине есть Залужный и как раз Буданов. Политолог заметил, что образ поражения начали продавливать западные СМИ ещё в сентябре. Тогда все начали писать об острой нехватке военных ВСУ.

"Это хороший предлог, чтобы соскочить. Дескать, людей-то нет… Байден спросит у американцев: "Вы хотите воевать?" Они, конечно, ответят, что нет. А украинцы заканчиваются… Значит, всё", — отметил Казаков.

По его словам, США хотят обставить всё так, чтобы никто не подумал, что Вашингтон хочет избавиться от киевского режима. Но сказать, что у них закончилось оружие или деньги, не получится — возникнут вопросы.

Политолог считает, что сам Зеленский осознаёт опасность. Именно этим объясняются его последние шаги, включая новый механизм мобилизации. Казаков назвал целью такого решения желание Зеленского затянуть военные действия, чтобы дольше оставаться на своём посту.