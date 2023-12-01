Борт с Лавровым вернулся из Македонии в Москву в облёт Болгарии
Борт Лаврова пролетел из Македонии в Москву через Грецию и Турцию
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Getty Images / Russian Foreign Ministry
Самолёт главы МИД РФ Сергея Лаврова возвратился в Москву из столицы Македонии Скопье, где проходил Совет министров иностранных дел ОБСЕ. Маршрут пролегал в облёт закрывшей своё небо для борта Болгарии — над Грецией и Турцией. Об этом говорят данные авиационного трекера Flightradar24.
Помимо выступления на пленарном заседании СМИД ОБСЕ Лавров поучаствовал в нескольких двусторонних контактах, а также в трёхсторонней встрече с действующим председателем организации и его будущим преемником. Кроме того, глава МИД РФ провёл пресс-конференцию, длившуюся около 75 минут, на которую пришли более сотни журналистов со всего мира.
Напомним, Лавров накануне прибыл в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Его самолёт приземлился в столице Северной Македонии в среду, в 22:59 (00:59 30 ноября мск). Болгария, несмотря на свои обещания, в итоге отказала борту в пролёте, поэтому маршрут был проложен через Турцию и Грецию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил Софию за закрытие неба, заявив, что такая позиция не укладывается в голове. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, из-за которой болгарская сторона и запретила пролёт борту главы МИД РФ, назвала эти действия "злобной глупостью русофобов".