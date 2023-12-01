Борт с Лавровым вернулся из Македонии в Москву в облёт Болгарии

Самолёт главы МИД РФ Сергея Лаврова возвратился в Москву из столицы Македонии Скопье, где проходил Совет министров иностранных дел ОБСЕ. Маршрут пролегал в облёт закрывшей своё небо для борта Болгарии — над Грецией и Турцией. Об этом говорят данные авиационного трекера Flightradar24.

Помимо выступления на пленарном заседании СМИД ОБСЕ Лавров поучаствовал в нескольких двусторонних контактах, а также в трёхсторонней встрече с действующим председателем организации и его будущим преемником. Кроме того, глава МИД РФ провёл пресс-конференцию, длившуюся около 75 минут, на которую пришли более сотни журналистов со всего мира.