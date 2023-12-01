Актёру из "Игры в кальмара" Джеффри Джулиано отрезало два пальца бензопилой

Актёру из сериала "Игра в кальмара" писателю Джеффри Джулиано отрезало два пальца бензопилой. Он ремонтировал свой дом в Таиланде, когда один из приглашённых рабочих не удержал пилу и та отскочила в ногу артисту.

По словам 70-летнего Джулиано, выпавший из рук рабочего инструмент отскочил и отрезал два пальца на правой ноге — большой и второй. Однако он не растерялся: завернул их в салфетку и отдал медикам, прибывшим на место. Пальцы пришили, однако актёру предстоит ещё одна операция, чтобы они прижились.

"Бензопила взлетела метра на два с половиной, ударилась об пол, распилила пол, потом приземлилась мне на ногу, так я и лишился большого и второго пальцев", — приводит слова Джулиано TMZ.