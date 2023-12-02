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2 декабря, 01:39

США с Египтом и Катаром будут добиваться возвращения гуманитарной паузы в Газе

США будут совместно с Египтом и Катаром добиваться возвращения гуманитарной паузы в секторе Газа, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы продолжим работать с Израилем и Египтом, и в Катаре для возвращения к гуманитарной паузе", — сказал министр на совместной с австралийским и британским коллегами пресс-конференции, состоявшейся по итогам прошедших в Калифорнии переговоров по альянсу AUKUS.

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Остин отметил, что почти ежедневно разговаривает с израильским министром обороны Йоавом Галантом и напоминает ему о необходимости убедиться, что гражданские лица защищены и коридоры, по которым они могут покинуть поле боя, созданы.

За время действия гуманитарной паузы были достигнуты значимые результаты с точки зрения числа освобождённых заложников, добавил глава Пентагона. Вдобавок, жителям Газы был предоставлен значительный объём помощи, однако нужно делать больше, добавил он.

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Напомним, Израиль возобновил обстрелы в первый день зимы после того, как перехватил запущенную из сектора Газа ракету. Армия обороны страны обвинила ХАМАС в нарушении условий гуманитарной паузы. В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил Израилю, что законы ведения войны никто не отменял.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Артур Лапсаков
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