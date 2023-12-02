У США и их союзников достаточный разрушительный потенциал, и эти страны будут и дальше "отравлять жизнь на планете". Такое мнение выразил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Нельзя не признать: США и прикормленная ими свора верных псов пока обладают достаточным разрушительным потенциалом и будут и дальше отравлять жизнь на планете. Хотя их возможности совсем не безграничны, а в мире устали от навязываемых англосаксонских неоколониальных порядков", — написал он в соцсети "ВКонтакте".