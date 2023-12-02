"Свора верных псов": Медведев заявил о разрушительном потенциале США
Медведев: США и их союзники пока обладают достаточным разрушительным потенциалом
У США и их союзников достаточный разрушительный потенциал, и эти страны будут и дальше "отравлять жизнь на планете". Такое мнение выразил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Нельзя не признать: США и прикормленная ими свора верных псов пока обладают достаточным разрушительным потенциалом и будут и дальше отравлять жизнь на планете. Хотя их возможности совсем не безграничны, а в мире устали от навязываемых англосаксонских неоколониальных порядков", — написал он в соцсети "ВКонтакте".
Медведев добавил, что на вмешательство во внутрироссийские дела и поддержку "псевдооппозиционных манкуртов", которые желают распада РФ, Москва при необходимости будет отвечать асимметрично.
Ранее Медведев указал на наплевательское отношение США к миру. Кроме того, он заявил, что Америка пытается получить компоненты биооружия.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина