Появилось видео, предположительно, уничтожения украинской ракеты над Азовским морем
SHOT показал видео, предположительно, уничтожения ракеты ВСУ над Азовским морем
Уничтожение одной из украинских ракет над Азовским морем, предположительно, попало на видео. Кадры опубликовал SHOT.
Предположительно, момент уничтожения украинской ракеты над Азовским морем. Видео © Telegram / SHOT
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что система противовоздушной обороны сбила две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, которыми Киев пытался атаковать объекты на территории РФ.
ВСУ регулярно пытаются атаковать Россию с помощью ракет С-200, однако российская система ПВО надёжна. Две такие цели дважды были уничтожены 26 и 27 ноября, писал Лайф.
Telegram / SHOT