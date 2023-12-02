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2 декабря, 16:27

Появилось видео, предположительно, уничтожения украинской ракеты над Азовским морем

SHOT показал видео, предположительно, уничтожения ракеты ВСУ над Азовским морем

Уничтожение одной из украинских ракет над Азовским морем, предположительно, попало на видео. Кадры опубликовал SHOT.

Предположительно, момент уничтожения украинской ракеты над Азовским морем. Видео © Telegram / SHOT

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что система противовоздушной обороны сбила две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, которыми Киев пытался атаковать объекты на территории РФ.

Российская ПВО за неделю сбила восемь самолётов ВСУ и почти 200 беспилотников

Российская ПВО за неделю сбила восемь самолётов ВСУ и почти 200 беспилотников

ВСУ регулярно пытаются атаковать Россию с помощью ракет С-200, однако российская система ПВО надёжна. Две такие цели дважды были уничтожены 26 и 27 ноября, писал Лайф.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Никонов
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