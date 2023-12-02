Появилось видео, предположительно, уничтожения украинской ракеты над Азовским морем

Уничтожение одной из украинских ракет над Азовским морем, предположительно, попало на видео. Кадры опубликовал SHOT.

Предположительно, момент уничтожения украинской ракеты над Азовским морем. Видео © Telegram / SHOT

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что система противовоздушной обороны сбила две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, которыми Киев пытался атаковать объекты на территории РФ.