В Новой Зеландии полиция проверяет два странных пакета у посольств Израиля и США
В Новой Зелании, в Веллингтоне, у посольств Израиля и США рядом со зданиями найдены подозрительные пакеты. Об этом пишет издание Nzherald.co.nz.
"Полицейское оцепление выставлено на двух улицах Веллингтона, где полиция проверяет сообщения о подозрительных пакетах, работают сотрудники группы по обезвреживанию взрывоопасных предметов Министерства обороны Новой Зеландии", — сообщили правоохранители.
Сообщается, что пакеты нашли около 13:40. Возле израильской дипмиссии выставлен пост охраны. На место прибыли бригады взрывотехников, территория оцеплена. По предварительной оценке, находка не несёт угрозы. Также есть версия, что в пакете была измазанная красной краской кукла, однако в полиции эту информацию не подтвердили.
Вероятно, правоохранители опасаются провокаций на фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Казалось бы, 24 ноября ЦАХАЛ и ХАМАС смогли заключить четырёхдневное перемирие, которое в итоге было продлено, но вот 1 декабря Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия и возобновил боевые действия в Газе. Позднее глава "Моссада" отозвал переговорщиков из Катара из-за тупика в диалоге.
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