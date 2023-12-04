В Новой Зеландии полиция проверяет два странных пакета у посольств Израиля и США

В Новой Зелании, в Веллингтоне, у посольств Израиля и США рядом со зданиями найдены подозрительные пакеты. Об этом пишет издание Nzherald.co.nz.

"Полицейское оцепление выставлено на двух улицах Веллингтона, где полиция проверяет сообщения о подозрительных пакетах, работают сотрудники группы по обезвреживанию взрывоопасных предметов Министерства обороны Новой Зеландии", — сообщили правоохранители.

Сообщается, что пакеты нашли около 13:40. Возле израильской дипмиссии выставлен пост охраны. На место прибыли бригады взрывотехников, территория оцеплена. По предварительной оценке, находка не несёт угрозы. Также есть версия, что в пакете была измазанная красной краской кукла, однако в полиции эту информацию не подтвердили.