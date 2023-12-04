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4 декабря, 04:46

В Новой Зеландии полиция проверяет два странных пакета у посольств Израиля и США

В Новой Зелании, в Веллингтоне, у посольств Израиля и США рядом со зданиями найдены подозрительные пакеты. Об этом пишет издание Nzherald.co.nz.

"Полицейское оцепление выставлено на двух улицах Веллингтона, где полиция проверяет сообщения о подозрительных пакетах, работают сотрудники группы по обезвреживанию взрывоопасных предметов Министерства обороны Новой Зеландии", — сообщили правоохранители.

Сообщается, что пакеты нашли около 13:40. Возле израильской дипмиссии выставлен пост охраны. На место прибыли бригады взрывотехников, территория оцеплена. По предварительной оценке, находка не несёт угрозы. Также есть версия, что в пакете была измазанная красной краской кукла, однако в полиции эту информацию не подтвердили.

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Вероятно, правоохранители опасаются провокаций на фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Казалось бы, 24 ноября ЦАХАЛ и ХАМАС смогли заключить четырёхдневное перемирие, которое в итоге было продлено, но вот 1 декабря Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия и возобновил боевые действия в Газе. Позднее глава "Моссада" отозвал переговорщиков из Катара из-за тупика в диалоге.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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