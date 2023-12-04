Свою вину не признают: Обвиняемые по делу о надувных танках могут получить по 5,5 года колонии

По версии следствия, отставные офицеры требовали у руководителя ЗАО "НПП "Русбал" — организации, производящей в том числе макеты военной техники в натуральную величину, — 7,4 миллиона рублей за покровительство. Предприниматель рассчитывал, что за уплаченную сумму станет единственным поставщиком макетов для армии.

Однако Здравило и Ликучев свою вину не признают и называют всё это провокацией. Свою позицию обвиняемые подкрепляют тем, что на момент задержания они уже вышли в отставку и не работали в оборонном ведомстве. К слову, если раньше их подозревали во взяточничестве, то в ходе прений дело переквалифицировано на особо крупное мошенничество.