Свою вину не признают: Обвиняемые по делу о надувных танках могут получить по 5,5 года колонии
"Ъ": Обвинение запросило по 5,5 года для обвиняемых по делу о надувных танках
По 5,5 года колонии светит обвиняемым по делу о надувных танках — бывшим офицерам Минобороны России Юрию Здравило и Виталию Ликучеву. Об этом пишет "Коммерсантъ".
По версии следствия, отставные офицеры требовали у руководителя ЗАО "НПП "Русбал" — организации, производящей в том числе макеты военной техники в натуральную величину, — 7,4 миллиона рублей за покровительство. Предприниматель рассчитывал, что за уплаченную сумму станет единственным поставщиком макетов для армии.
Однако Здравило и Ликучев свою вину не признают и называют всё это провокацией. Свою позицию обвиняемые подкрепляют тем, что на момент задержания они уже вышли в отставку и не работали в оборонном ведомстве. К слову, если раньше их подозревали во взяточничестве, то в ходе прений дело переквалифицировано на особо крупное мошенничество.
Напомним, тем временем в России подходит к концу история с нашумевшим делом бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Ещё весной 2021 года чиновника задержали за получение крупной взятки — 31 миллиона рублей. По делу также взяли фармацевтического короля и экс-сенатора Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Сам Белозерцев лишился должности из-за утраты доверия со стороны президента Владимира Путина. Прокурор запросил для Шпигеля 12 лет колонии, а для Белозерцева — 13 лет.
ТАСС / Алексей Котов