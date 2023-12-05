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Регион
Опубликовано 5 декабря 2023, 04:42
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В Раде призвали не втягивать ВСУ в политические интриги

Нардеп Кучеренко: Попытки втянуть ВСУ в политику закончатся катастрофически

Попытки втянуть Вооружённые силы Украины в политические интриги, происходящие в высших эшелонах власти киевского режима, закончатся катастрофически, заявил в социальных сетях нардеп Верховной рады от оппозиционной "Батьковщины" Алексей Кучеренко.

По словам народного избранника, на территории Незалежной последние десять лет было огромное количество "космических конференций", которые несут в себе такую же практическую ценность, как риторика депутата украинского парламента от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой.

Политический деятель подчеркнул, что за этот период времени в стране не была построена "военная экономика". Всё это, как заявил законотворец, происходило на фоне нескончаемого пиара, надоевших всем видеозаписей и политической трескотни. Также он заявил о неполноценных государственных институтах на Украине, начиная с Верховной рады и заканчивая Кабинетом министров вместе с администрацией главы государства, которую нардеп назвал "неконституционной".

"Попытки затянуть ВСУ в этот омут интриг и подковёрной борьбы закончатся катастрофически", — предупредил Кучеренко.

"Партия Залужного" победила бы на выборах на Украине, пишут СМИ
"Партия Залужного" победила бы на выборах на Украине, пишут СМИ

Напомним, что после интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного изданию Economist на Украине произошёл конфликт между ним и Владимиром Зеленским. Последний даже призвал генерала перестать заниматься политикой, после чего в эту ситуацию начали вмешиваться члены партии "Слуга народа".

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Flickr / Verkhovna Rada

Алексей Соловьёв
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