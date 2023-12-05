По словам народного избранника, на территории Незалежной последние десять лет было огромное количество "космических конференций", которые несут в себе такую же практическую ценность, как риторика депутата украинского парламента от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой.

Политический деятель подчеркнул, что за этот период времени в стране не была построена "военная экономика". Всё это, как заявил законотворец, происходило на фоне нескончаемого пиара, надоевших всем видеозаписей и политической трескотни. Также он заявил о неполноценных государственных институтах на Украине, начиная с Верховной рады и заканчивая Кабинетом министров вместе с администрацией главы государства, которую нардеп назвал "неконституционной".