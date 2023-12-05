В Раде призвали не втягивать ВСУ в политические интриги
Нардеп Кучеренко: Попытки втянуть ВСУ в политику закончатся катастрофически
Попытки втянуть Вооружённые силы Украины в политические интриги, происходящие в высших эшелонах власти киевского режима, закончатся катастрофически, заявил в социальных сетях нардеп Верховной рады от оппозиционной "Батьковщины" Алексей Кучеренко.
По словам народного избранника, на территории Незалежной последние десять лет было огромное количество "космических конференций", которые несут в себе такую же практическую ценность, как риторика депутата украинского парламента от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой.
Политический деятель подчеркнул, что за этот период времени в стране не была построена "военная экономика". Всё это, как заявил законотворец, происходило на фоне нескончаемого пиара, надоевших всем видеозаписей и политической трескотни. Также он заявил о неполноценных государственных институтах на Украине, начиная с Верховной рады и заканчивая Кабинетом министров вместе с администрацией главы государства, которую нардеп назвал "неконституционной".
"Попытки затянуть ВСУ в этот омут интриг и подковёрной борьбы закончатся катастрофически", — предупредил Кучеренко.
Напомним, что после интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного изданию Economist на Украине произошёл конфликт между ним и Владимиром Зеленским. Последний даже призвал генерала перестать заниматься политикой, после чего в эту ситуацию начали вмешиваться члены партии "Слуга народа".
Flickr / Verkhovna Rada