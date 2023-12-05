"Партия Залужного" победила бы на выборах на Украине, пишут СМИ

Гипотетическая политическая фракция, возглавляемая главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным, могла бы победить на парламентских выборах. Об этом со ссылкой на результаты исследования группы "Рейтинг" пишет издание "Страна.ua".

Как сообщили журналисты, опрос показал, что 36% граждан, которые пошли бы голосовать, отдали бы предпочтение возможной "партии Залужного". В то же время так называемый блок Зеленского оказался бы на втором месте с результатом 26,7% голосов избирателей.