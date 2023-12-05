"Партия Залужного" победила бы на выборах на Украине, пишут СМИ
"Страна.ua": На Украине могла бы победить гипотетическая "партия Залужного"
Главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / NurPhoto / Maxym Marusenko
Гипотетическая политическая фракция, возглавляемая главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным, могла бы победить на парламентских выборах. Об этом со ссылкой на результаты исследования группы "Рейтинг" пишет издание "Страна.ua".
Как сообщили журналисты, опрос показал, что 36% граждан, которые пошли бы голосовать, отдали бы предпочтение возможной "партии Залужного". В то же время так называемый блок Зеленского оказался бы на втором месте с результатом 26,7% голосов избирателей.
Также пятипроцентный барьер могли бы преодолеть гипотетическая "партия "Азов*" (5,8%), "Слуга народа" (5,5%) и "Евросолидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко (5,4%).
Напомним, что на Украине сейчас наблюдается политическая нестабильность из-за предполагаемого конфликта между Владимиром Зеленским и Залужным, после того как последний в интервью журналу The Econimist признался, что дела на фронте зашли в тупик. Зеленский не согласился с таким заявлением генерала и заявил, что ВСУ продолжат наступление в этом и в 2024 году, хотя сейчас в этом вопросе есть определённые трудности. Впоследствии ситуация накалилась, и Зеленский призвал Залужного не заниматься политикой. Позже подключились соратники Зеленского по партии "Слуга народа". Так, член этой политической фракции в Верховной раде Марьяна Безуглая потребовала отставки главкома ВСУ из-за того, что он не представил план действий на следующий год.
* Запрещённая в России террористическая организация.