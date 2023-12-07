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7 декабря, 03:51

Австралия заявила о санкциях в отношении 13 россиян в связи с делом Кара-Мурзы*

Австралийские власти ввели санкции в отношении 13 российских граждан, связав их с делом российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы*. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Пенни Вонг.

"Австралия ввела адресные финансовые санкции в стиле закона Магнитского и запрет на поездки в отношении трёх агентов Федеральной службы безопасности", — говорится в её заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Санкции и запреты введены в отношении ещё десяти лиц, в том числе замминистра РФ. Имена "удостоившихся" не озвучиваются. Глава внешнеполитического ведомства призвала Россию к соблюдению обязательств в области прав человека по международным договорам. По её словам, лица, причастные к "ужасным репрессиям" в отношении гражданского населения, правозащитников, независимых журналистов, оппозиционеров и групп меньшинств, должны быть привлечены к ответственности.

Власти Канады ввели санкции против трёх московских судов

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Напомним, Мосгорсуд приговорил публициста и журналиста Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении фейков о Российской армии и руководстве нежелательной организацией. 31 июля Первый апелляционный суд оставил в силе приговор политику после попытки обжалования. В сентябре его этапировали в омскую колонию.

*Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Unsplash / Amber Weir

Лариса Сафронова
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