Австралия заявила о санкциях в отношении 13 россиян в связи с делом Кара-Мурзы*

Австралийские власти ввели санкции в отношении 13 российских граждан, связав их с делом российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы*. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Пенни Вонг.

"Австралия ввела адресные финансовые санкции в стиле закона Магнитского и запрет на поездки в отношении трёх агентов Федеральной службы безопасности", — говорится в её заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Санкции и запреты введены в отношении ещё десяти лиц, в том числе замминистра РФ. Имена "удостоившихся" не озвучиваются. Глава внешнеполитического ведомства призвала Россию к соблюдению обязательств в области прав человека по международным договорам. По её словам, лица, причастные к "ужасным репрессиям" в отношении гражданского населения, правозащитников, независимых журналистов, оппозиционеров и групп меньшинств, должны быть привлечены к ответственности.