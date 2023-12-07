В Совфеде назвали убийство Кивы в подмосковной деревне актом гостерроризма

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв высказался об убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы как об акте государственного терроризма, за которым стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Речь идёт о политическом убийстве, речь идёт о террористическом акте. Более того, это, вне всякого сомнения, акт государственного терроризма, за которым стоят украинские власти", — заявил сенатор на заседании.