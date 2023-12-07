Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

ФСБ задержала жителя Калининградской области за диверсии в 15 регионах РФ

Два пулевых ранения обнаружили на теле Ильи Кивы, убитого в Подмосковье

Житель Тюменской области переводил деньги ВСУ, пока не попался сотрудникам ФСБ

Товарооборот РФ и КНР в 2023 году вырос на 26,7% и установил исторический рекорд

Израиль будет поставлять в Газу больше топлива из-за риска гуманитарного краха

Полиция Лас-Вегаса сообщила о трёх погибших в результате стрельбы в университете

Песков раскрыл, что обсуждали Путин и наследный принц Саудовской Аравии

Сенат США заблокировал вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине

Пять человек погибли в массовом ДТП под Краснодаром с маршруткой и двумя фурами

Генпрокуратура РФ направила в суд дело о покушении на Владимира Соловьёва

В Совфеде назвали убийство Кивы в подмосковной деревне актом гостерроризма

Сенатор Косачёв назвал гостерроризмом убийство Кивы, за которым стоит Украина

7 декабря, 08:20
<p>Обложка © Getty Images / STR</p>

Обложка © Getty Images / STR

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв высказался об убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы как об акте государственного терроризма, за которым стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Речь идёт о политическом убийстве, речь идёт о террористическом акте. Более того, это, вне всякого сомнения, акт государственного терроризма, за которым стоят украинские власти", — заявил сенатор на заседании.

Два пулевых ранения обнаружили на теле Ильи Кивы, убитого в Подмосковье

Два пулевых ранения обнаружили на теле Ильи Кивы, убитого в Подмосковье

Накануне тело 46-летнего экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы с огнестрельными ранениями было обнаружено в парке отеля в деревне Супонево Московской области. По факту убийства возбуждено уголовное дело. По данным украинских СМИ, бывший политик был "ликвидирован в рамках спецоперации" СБУ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!