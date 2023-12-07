В Совфеде назвали убийство Кивы в подмосковной деревне актом гостерроризма
Сенатор Косачёв назвал гостерроризмом убийство Кивы, за которым стоит Украина
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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв высказался об убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы как об акте государственного терроризма, за которым стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Речь идёт о политическом убийстве, речь идёт о террористическом акте. Более того, это, вне всякого сомнения, акт государственного терроризма, за которым стоят украинские власти", — заявил сенатор на заседании.
Накануне тело 46-летнего экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы с огнестрельными ранениями было обнаружено в парке отеля в деревне Супонево Московской области. По факту убийства возбуждено уголовное дело. По данным украинских СМИ, бывший политик был "ликвидирован в рамках спецоперации" СБУ.