В Дагестане выявлены единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией
О единичных случаях заболевания микоплазменной инфекцией, которые были зафиксированы в Дагестане, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.
"В Дагестане есть единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Среди заболевших нет тяжёлых", — рассказали РИА "Новости" представители управления.
Примечательно, что изначально Управление Роспотребнадзора Дагестана опровергло РБК факты единичных случаев заболевания "пневмонией наоборот". В сообщении говорится, что в настоящее время в республике "нет ни одного лабораторно подтверждённого факта заболевания".
Напомним, в России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, вспышка которой зафиксирована в Китае. Однако, по данным Роспотребнадзора, ситуация с болезнью находится под контролем благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора. Также в Минздраве заверили, что в России достаточно лекарств для борьбы с инфекцией. Ранее специалисты назвали россиянам основные симптомы "пневмонии наоборот".