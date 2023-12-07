Регион

Уведомления отключены

7 декабря, 09:41

В Дагестане выявлены единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией

О единичных случаях заболевания микоплазменной инфекцией, которые были зафиксированы в Дагестане, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

"В Дагестане есть единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Среди заболевших нет тяжёлых", — рассказали РИА "Новости" представители управления.

Примечательно, что изначально Управление Роспотребнадзора Дагестана опровергло РБК факты единичных случаев заболевания "пневмонией наоборот". В сообщении говорится, что в настоящее время в республике "нет ни одного лабораторно подтверждённого факта заболевания".

Названа самая уязвимая перед "пневмонией наоборот" категория россиян

Названа самая уязвимая перед "пневмонией наоборот" категория россиян

Напомним, в России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, вспышка которой зафиксирована в Китае. Однако, по данным Роспотребнадзора, ситуация с болезнью находится под контролем благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора. Также в Минздраве заверили, что в России достаточно лекарств для борьбы с инфекцией. Ранее специалисты назвали россиянам основные симптомы "пневмонии наоборот".

Обложка ©

Freepik

Ян Поланин
  • Новости
  • Здоровье
  • Общество
  • Дагестан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров