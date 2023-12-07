В Дагестане выявлены единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией

О единичных случаях заболевания микоплазменной инфекцией, которые были зафиксированы в Дагестане, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

"В Дагестане есть единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Среди заболевших нет тяжёлых", — рассказали РИА "Новости" представители управления.