Путин: Финансовая система, в основе которой доллар и евро, дискредитирована
Президент России Владимир Путин назвал дискредитированной финансовую систему, в основе которой преобладают доллар и евро. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Финансовая инфраструктура, в основе которой преобладание доллара и евро, ведение расчётов исключительно через западные банки и систему SWIFT, также дискредитирована", — сказал Путин, добавив, что её место с успехом занимает расчёт в национальных валютах.
Выступая на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", президент сделал ряд важных заявлений, в частности отметил смену прежней модели глобализации, подчеркнул, что в европейских юрисдикциях заработал принцип "свой – чужой", а также указал, что Россия желает создать реально демократическую модель мира.
Kremlin.ru