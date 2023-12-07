Путин: Финансовая система, в основе которой доллар и евро, дискредитирована

Президент России Владимир Путин назвал дискредитированной финансовую систему, в основе которой преобладают доллар и евро. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Финансовая инфраструктура, в основе которой преобладание доллара и евро, ведение расчётов исключительно через западные банки и систему SWIFT, также дискредитирована", — сказал Путин, добавив, что её место с успехом занимает расчёт в национальных валютах.