10 фото коллег, работать с которыми — одно удовольствие, ведь их чувству юмора можно позавидовать
Работа — сомнительное удовольствие, но если повезло с коллегами, то можно и потерпеть. Собрали 10 фотодоказательств с такими шутниками, что рядом с ними становится интересно даже в самом скучном офисе.
"Президент нашей компании — взрослый ребёнок. Он притащил в офис кучу мячиков и сделал сухой бассейн у себя в кабинете", — CivilRiceOnionRing.
Фото © Reddit / CivilRiceOnionRing
"В офисе на навесном потолке почему-то сдвинута одна плитка. Прошло две недели, никто ничего не исправил. Я решил развлечься!" — blahblahblah1992.
Фото © Reddit / blahblahblah1992
"Мой коллега решил нас разыграть, и мы уже планируем месть", — Practical-Try9582.
Фото © Reddit / Practical-Try9582
"Все мои коллеги согласились нарядиться смурфиками на Хэллоуин. Я единственный реально нарядился..." — Papa_Skittles.
Фото © Reddit / Papa_Skittles
"Коллега решил, что ему нужен "высокий" стол", — tsaven.
Фото © Reddit / tsaven
"У моего друга день рождения, и девушки, с которыми он работает, подарили ему возможность почувствовать себя особенным", — firefall.
Фото © Reddit / firefall
"Кто-то разлил в офисе вино, а кто-то завершил эту картину", — VoodooMamaJuuJuu.
Фото © Imgur / VoodooMamaJuuJuu
"Коллега приклеил эту фотку на считывающее устройство для пропусков", — Bmwknight07.
Фото © Reddit / Bmwknight07
"Пожалуйста, не говорите со мной! У меня нет самоконтроля, и, если начну болтать, я буду говорить два часа, а работу так и не сделаю", — ngtstkr.
Фото © Reddit / ngtstkr
"Прощальный торт моего уволившегося коллеги", — lesmax.
"Пока". Фото © Reddit / lesmax
Reddit / lesmax , Papa_Skittles