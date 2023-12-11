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11 декабря, 05:00

10 фото коллег, работать с которыми — одно удовольствие, ведь их чувству юмора можно позавидовать

Работа — сомнительное удовольствие, но если повезло с коллегами, то можно и потерпеть. Собрали 10 фотодоказательств с такими шутниками, что рядом с ними становится интересно даже в самом скучном офисе.

"Президент нашей компании — взрослый ребёнок. Он притащил в офис кучу мячиков и сделал сухой бассейн у себя в кабинете", — CivilRiceOnionRing.

Фото © Reddit / CivilRiceOnionRing

Фото © Reddit / CivilRiceOnionRing

"В офисе на навесном потолке почему-то сдвинута одна плитка. Прошло две недели, никто ничего не исправил. Я решил развлечься!" blahblahblah1992.

Фото © Reddit / blahblahblah1992

Фото © Reddit / blahblahblah1992

"Мой коллега решил нас разыграть, и мы уже планируем месть", — Practical-Try9582.

Фото © Reddit / Practical-Try9582

Фото © Reddit / Practical-Try9582

"Все мои коллеги согласились нарядиться смурфиками на Хэллоуин. Я единственный реально нарядился..." Papa_Skittles.

Фото © Reddit / Papa_Skittles

Фото © Reddit / Papa_Skittles

"Коллега решил, что ему нужен "высокий" стол", — tsaven.

Фото © Reddit / tsaven

Фото © Reddit / tsaven

"У моего друга день рождения, и девушки, с которыми он работает, подарили ему возможность почувствовать себя особенным", — firefall.

Фото © Reddit / firefall

Фото © Reddit / firefall

"Кто-то разлил в офисе вино, а кто-то завершил эту картину", — VoodooMamaJuuJuu.

Фото © Imgur / VoodooMamaJuuJuu

Фото © Imgur / VoodooMamaJuuJuu

"Коллега приклеил эту фотку на считывающее устройство для пропусков", — Bmwknight07.

Фото © Reddit / Bmwknight07

Фото © Reddit / Bmwknight07

"Пожалуйста, не говорите со мной! У меня нет самоконтроля, и, если начну болтать, я буду говорить два часа, а работу так и не сделаю", — ngtstkr.

Фото © Reddit / ngtstkr

Фото © Reddit / ngtstkr

"Прощальный торт моего уволившегося коллеги", lesmax.

"Пока". Фото © Reddit / lesmax

"Пока". Фото © Reddit / lesmax

10 кошмаров интроверта, за которые неразговорчивый друг ещё долго будет точить на вас зуб

10 кошмаров интроверта, за которые неразговорчивый друг ещё долго будет точить на вас зуб

Обложка ©

Reddit / lesmax , Papa_Skittles

Сергей Трофимов
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