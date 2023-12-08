"Более мобильны": В ЦИК предложили на президентских выборах использовать пункты голосования в виде автобусов
Глава ЦИК Панфилова предложила использовать автобусы для голосования на выборах
На президентских выборах в России можно использовать передвижные пункты голосования в виде автобусов. Соответствующее предложение на заседании ЦИК озвучила её председатель Элла Памфилова.
По её словам, речь идёт не о простом автобусе, а о специализированном транспортном средстве, которое можно приспособить под передвижной пункт. Оно будет неуязвимо для плохой погоды и более мобильно.
"Такой пункт может объехать по бездорожью большое количество таких разбросанных деревенек или каких-то мест, внутри всё необходимое для этого предусмотрено", — пояснила Памфилова.
Как напомнила глава ЦИК, подобная форма передвижного пункта голосования уже применялась в некоторых регионах страны и зарекомендовала она себя вполне удачно.
Напомним, накануне Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Решение было принято единогласно, "за" высказались 162 сенатора. По закону все возможные кандидаты на пост президента России, включая Владимира Путина, могут быть выдвинуты в срок до 1 января 2024 года включительно. Голосование на выборах главы государства впервые будет проходить в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Такое решение принял Центризбирком. Как ранее отметила глава ЦИК Элла Панфилова, избиратели положительно оценивают такую практику, она пришлась им по душе.
ТАСС / EPA / STRINGER