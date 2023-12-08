"Более мобильны": В ЦИК предложили на президентских выборах использовать пункты голосования в виде автобусов

На президентских выборах в России можно использовать передвижные пункты голосования в виде автобусов. Соответствующее предложение на заседании ЦИК озвучила её председатель Элла Памфилова.

По её словам, речь идёт не о простом автобусе, а о специализированном транспортном средстве, которое можно приспособить под передвижной пункт. Оно будет неуязвимо для плохой погоды и более мобильно.

"Такой пункт может объехать по бездорожью большое количество таких разбросанных деревенек или каких-то мест, внутри всё необходимое для этого предусмотрено", — пояснила Памфилова.