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8 декабря, 14:58

Словакия выделила €750 тысяч на покупку Киеву систем разминирования Bozena 4+

Глава МИД Словакии Юрай Бланар согласился выделить 750 тысяч евро, чтобы приобрести для Киева две системы разминирования Bozena 4+. По данным агентства TASR, их передадут в дар Украине в качестве гумпомощи.

Как сообщал Лайф, ранее словацкий кабмин премьер-министра Роберта Фицо, который был назначен 25 октября 2023 года, отказался от военной поддержки Незалежной. Политик уведомил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен об отказе Братиславы снабжать Киев оружием. Республика планирует помогать Незалежной только в гуманитарной сфере.

Украина получила от Запада почти на 90% меньше денег, чем в прошлом году

Украина получила от Запада почти на 90% меньше денег, чем в прошлом году

Ранее в ООН заявили, что Украина заминирована больше, чем Афганистан и Сомали. Там подчеркнули, что Незалежная превосходит всё, с чем сталкивалась Европа со времён Второй мировой войны, по количеству мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Getty Images / Chris McGrath

Никита Осипов
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