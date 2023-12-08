Словакия выделила €750 тысяч на покупку Киеву систем разминирования Bozena 4+

Глава МИД Словакии Юрай Бланар согласился выделить 750 тысяч евро, чтобы приобрести для Киева две системы разминирования Bozena 4+. По данным агентства TASR, их передадут в дар Украине в качестве гумпомощи.

Украина получила от Запада почти на 90% меньше денег, чем в прошлом году

Ранее в ООН заявили, что Украина заминирована больше, чем Афганистан и Сомали. Там подчеркнули, что Незалежная превосходит всё, с чем сталкивалась Европа со времён Второй мировой войны, по количеству мин и неразорвавшихся боеприпасов.