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9 декабря, 17:40

Госдеп объявил о продаже Израилю почти 14 тысяч танковых снарядов на $106,5 млн

США продают Израилю 13 981 танковый снаряд M830A1 MPAT калибра 120 миллиметров и оборудование к ним стоимостью 106,5 миллиона долларов. Об этом заявили в американском Госдепе.

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен сообщил Конгрессу, что есть чрезвычайная ситуация, при которой Израилю эти снаряды должны быть срочно проданы в интересах нацбезопасности Америки. Поэтому у Конгресса в таком случае не получится заблокировать сделку, как это могло бы быть с обычными поставками.

"США привержены безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно помогать Израилю развивать и поддерживать сильный потенциал самообороны. Предлагаемая продажа соответствует этим целям", — отметили в Госдепе и Пентагоне.

Власти США подчёркивают, что сделка не будет отрицательно влиять на боеготовность национальной системы обороны. Отметим, что продажа идёт из запасов Сухопутных войск Америки.

9 декабря стало известно, что Госдеп США одобрил возможную продажу танковых снарядов на 106,5 миллиона долларов. Их должна получить Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Мы потеряли надежду": Эрдоган жёстко прошёлся по США за вето на резолюцию по Газе

"Мы потеряли надежду": Эрдоган жёстко прошёлся по США за вето на резолюцию по Газе

Ранее США заблокировали проект резолюции ОАЭ в Совбезе ООН по сектору Газа. За принятие документа проголосовали 13 членов СБ ООН, Британия воздержалась, однако Америка, оставшись в одиночестве, тем не менее наложила вето на проект. Кроме того, в октябре Совбез всемирной организации также не принял бразильский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, так как США применили право вето. Тогда за документ проголосовали 12 членов Совбеза, Великобритания и Россия воздержались от голосования, против выступили только Соединённые Штаты.

Обложка ©

Getty Images / Mostafa Alkharouf / Anadolu

Никита Осипов
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