Госдеп объявил о продаже Израилю почти 14 тысяч танковых снарядов на $106,5 млн

США продают Израилю 13 981 танковый снаряд M830A1 MPAT калибра 120 миллиметров и оборудование к ним стоимостью 106,5 миллиона долларов. Об этом заявили в американском Госдепе.

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен сообщил Конгрессу, что есть чрезвычайная ситуация, при которой Израилю эти снаряды должны быть срочно проданы в интересах нацбезопасности Америки. Поэтому у Конгресса в таком случае не получится заблокировать сделку, как это могло бы быть с обычными поставками.

"США привержены безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно помогать Израилю развивать и поддерживать сильный потенциал самообороны. Предлагаемая продажа соответствует этим целям", — отметили в Госдепе и Пентагоне.

Власти США подчёркивают, что сделка не будет отрицательно влиять на боеготовность национальной системы обороны. Отметим, что продажа идёт из запасов Сухопутных войск Америки.

9 декабря стало известно, что Госдеп США одобрил возможную продажу танковых снарядов на 106,5 миллиона долларов. Их должна получить Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).