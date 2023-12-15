День чая, День неудачника, Аввакум Ледяной: Праздники и приметы 15 декабря Сегодня, 15 декабря, в России свой профессиональный праздник отмечают защитники Отечества, которые могут "видеть" даже за горизонтом. А ещё этот день посвящён самому популярному в мире после воды напитку и тем, кто по какой-то причине мало верит в свои силы. 14 декабря, 21:01 15 декабря отмечается День чая. Обложка © Shutterstock

День чая

15 декабря в России и других странах отмечается праздник, посвящённый одному из самых популярных в мире напитков, — День чая. Рассказываем о нём: это неофициальный международный праздник;

учреждён ведущими мировыми производителями чая;

отмечается ежегодно 15 декабря, дата не меняется;

цель — популяризация этого напитка и привлечение внимания к проблемам отрасли.

Решение отмечать каждый год 15 декабря День чая (Tea Day) производители этого напитка приняли после обсуждения в международных организациях и профсоюзах. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1773 году была принята Мировая Декларация Прав работников чайной индустрии. Несколько ключевых стран, производящих напиток, а это Индия, Шри-Ланка, Бангладеш, Непал, Китай и ряд других, стараются при помощи этого праздника обратить внимание на несколько проблем отрасли. Это перепроизводство, дефицит рабочей силы, низкие закупочные цены. Наряду с Днём чая, отмечаемым 15 декабря, есть также другой похожий праздник — Международный день чая, который был учреждён ООН в 2019 году и отмечается 21 мая.

Научным языком чаем называется напиток из растения Camellia sinesis, причём он самый популярный в мире после воды. Родиной чая принято считать северо-восток Индии, север Мьянмы и юго-запад Китая, где этот напиток потреблялся ещё пять тысяч лет назад. Это ли не повод "поздравить" давнего спутника человечества ещё одной чашкой душистого напитка.

Тем более что даже в ООН подчёркивают: чай может быть полезен для здоровья и хорошего самочувствия благодаря противовоспалительным и антиоксидантным действиям. Во многих странах вокруг чаепития складываются целые ритуалы.

День Радиотехнических войск ВКС России

15 декабря отмечается День образования Радиотехнических войск ВКС России. Фото © ТАСС / Вова Жабриков

15 декабря в Вооружённых силах России отмечается праздник под названием День образования Радиотехнических войск ВКС РФ. Несколько фактов о нём: это официальный российский ведомственный праздник;

отмечается ежегодно 15 декабря, по календарю не смещается;

приурочен к дате создания радиолокационной службы в СССР;

празднуется в профессиональной среде.

Радиотехнические войска (РТВ) являются родом войск противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Воздушно-космических сил России. Их развитие неразрывно связано с появлением и формированием военной авиации. Прообразом РТВ стали наблюдательные посты, которые создавались ещё в Первой мировой войне для контроля за передвижением авиации противника. В 1928 году эти посты были объединены в службу воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС). Сначала там использовали простейшие оптические приборы, и только в 1940 году на вооружение была принята первая радиолокационная станция (РЛС) под названием РУС-2.

На новый уровень развития РТВ перешли во время холодной войны. Службу ВНОС в СССР решили сделать единой по всей территории страны с подчинением командующему войсками ПВО. 15 декабря 1951 года вышло постановление Совета министров СССР "О создании службы раннего обнаружения самолётов воздушного противника" на базе войск ВНОС и радиолокационной службы истребительной авиации ПВО. Эта дата и считается теперь днём образования радиотехнических войск.

Сейчас РТВ находятся в составе Воздушно-космических сил России. Их основное вооружение — РЛС, комплексы средств автоматизации и средства связи. РТВ радиолокационную разведку обеспечивают данными сил противовоздушной обороны. Сегодня у России есть средства загоризонтного обнаружения, которые позволяют "видеть" массовый взлёт авиации, пуски крылатых ракет на расстоянии тысяч километров. Военнослужащие РТВ несут службу в том числе в рамках специальной военной операции, свой профессиональный праздник встречают на боевом посту.

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

15 декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Фотокорреспондент Андрей Стенин погиб на юго-востоке Украины. 2014 год. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

15 декабря в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Он был учреждён в 1991 году по решению Союза журналистов России. Ежегодно отмечается в фиксированную дату — 15 декабря. По всей стране в этот день проходят памятные акции, посвящённые погибшим сотрудникам СМИ.

В сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент Виктор Ногин и оператор Геннадий Куринной — их автомобиль был обстрелян боевиками. В декабре родственники и коллеги этих сотрудников телевидения провели акцию, чтобы почтить память. В Союзе журналистов решили, что необходимо выделить особый день, посвящённый всем погибшим коллегам. Так и был учреждён в России День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

С 1992 по 2023 год, по данным международной неправительственной организации — Комитета защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), было убито 2270 сотрудников СМИ, и в большинстве случаев причиной стала их профессиональная деятельность. За 2023 год — 67 таких жертв.

Для российской журналистики особо трагичным стал 2014 год. Исполняя свой профессиональный долг, в Донбассе тогда погибли специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

22 ноября этого года Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по группе российских журналистов в Запорожской области. Получил ранение и позже скончался корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении его орденом Мужества посмертно. В памяти также останутся имена таких российских журналистов, как Владислав Листьев, Дмитрий Холодов, Анна Политковская, и многих других.

День неудачника

15 декабря отмечается День неудачника. Фото © Shutterstock

Очень необычный праздник в России и за рубежом отмечается в этом году 15 декабря — День неудачника, или День аутсайдера (Underdog Day). Вот что известно о нём: это неофициальный международный праздник;

отмечается каждый год в третью пятницу декабря;

в 2023 году выпадает на 15 декабря;

цель — поддержать людей, которые считают себя неудачниками.

День неудачника появился в США и разошёлся по миру. Название неформального праздника выглядит резким, однако суть его добрая. Этот особый день выделен с целью напомнить каждому, что победа возможна — нужно только приложить больше сил. А также, что поражение — часть жизненного пути любого, без него не обходится никто.

Организаторы этого необычного праздника призывают всех, за кем так или иначе закрепился статус неудачника, продолжать упорно бороться и быть активными. Так можно будет преодолеть этот психологический барьер, выйти на новый уровень. Нужно научиться правильно относиться к своим неудачам: делать выводы, не впадать в уныние, улыбаться промахам — задача трудная, но выполнимая.

Интересно, что этот праздник не один такой. Например, на 13 октября приходится Международный день неудачника, имеющий похожий смысл.

Приметы 15 декабря

Аввакумов день

15 декабря Русская православная церковь чтит память Аввакума, который жил в VII веке до Рождества Христова и был одним из 12 малых пророков. Аввакум предрёк разрушение Иерусалимского храма, вавилонское пленение и возвращение пленных на родину. Согласно преданию, во время войны с вавилонянами он удалился в Аравию и там произошло чудо, когда он нёс еду жнецам. Ангел Господень мгновенно перенёс его силою духа в Вавилон, где в темнице держали пророка Даниила. Аввакум накормил его пищей, которую нёс. Умер Аввакум на родине в глубокой старости.

На Руси же отмечали в эту дату Аввакумов день. В народе его посвящали изгнанию нечистой силы из дома. Для этого было несколько обрядов. Например, топили печь, поджигали от огня в ней лучину и обходили c нею каждый угол. Считалось, что этот день не подходит для дел по дому, поездок и громких застолий.

Погодные приметы 15 декабря

1. Снегопад на Аввакума — к богатому урожаю в следующем году. 2. Лежит много снега — весной и летом будет много зелени. 3. Иней на ветках — к тёплой весне. 4. Луна большая и яркая — к потеплению.

Именинники 15 декабря

15 декабря именины может отмечать советская, российская актриса Вера Алентова. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

15 декабря — день, богатый на именины. Их могут отмечать обладатели следующих имён: Андрей

Антонина

Афанасий

Борис

Вера

Владимир

Дмитрий

Иван

Кирилл

Константин

Кузьма

Маргарита

Мария

Матвей

Матрона

Моисей

Николай

Павел

Сергей

Степан

Тамара

Фёдор. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев