В Приморье на границе с Китаем открылся пункт пропуска Полтавка

В Октябрьском районе Приморского края на российско-китайской границе открылся пострадавший от тайфуна "Ханун" пункт пропуска Полтавка, сообщил заместитель председателя правительства региона Николай Стецко. По его словам, ремонт был произведён в рекордный срок.

"В рекордный срок, чуть более чем за два месяца восстановили мост, отремонтировали помещения, обновили технику. Грузовое движение восстановлено. Максимально ускоряем открытие пассажирского", — написал он в телеграм-канале.