В Приморье на границе с Китаем открылся пункт пропуска Полтавка
В Октябрьском районе Приморского края на российско-китайской границе открылся пострадавший от тайфуна "Ханун" пункт пропуска Полтавка, сообщил заместитель председателя правительства региона Николай Стецко. По его словам, ремонт был произведён в рекордный срок.
Открытие пункта пропуска Полтавка в Приморье. Видео © Telegram / Стецко
"В рекордный срок, чуть более чем за два месяца восстановили мост, отремонтировали помещения, обновили технику. Грузовое движение восстановлено. Максимально ускоряем открытие пассажирского", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, в августе по Приморью ударил мощный тайфун "Ханун". В регионе объявляли режим чрезвычайной ситуации. Наводнение стало самым масштабным за последние десятилетия, также пострадало 35–40% территории Уссурийска, прорвало дамбу, построенную для защиты от стихии. Кроме того, ущерб получил пункт пропуска Полтавка на российско-китайской границе, из-за чего он прекратил свою работу. За несколько месяцев рабочие проложили инженерные сети, реконструировали автомобильный мост и завезли оборудование.
ТАСС / Юрий Смитюк