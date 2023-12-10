Небесный кортеж Путина из Су-35 показал новую технику России, заявил Песков

Сопровождение российского лидера Владимира Путина истребителями Су-35С во время его визита в Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) позволило показать новую технику РФ, которую "знают и любят" там. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что сопровождение Путина истребителями Су-35С во время визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ показало новую технику России. Видео © Telegram / "Зарубин"

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным представитель Кремля отметил, что эти страны достаточно стабильные и предсказуемые, однако их окружение не столь безопасное, поэтому возможны провокации. Представитель Кремля подчеркнул, что было сделано всё для того, чтобы гарантировать безопасность президента РФ.

"И если абстрагироваться от основной задачи, то можно ещё добавить, что демонстрация такой техники, которую знают и любят в этом регионе, демонстрация в деле — это тоже, наверное, важная составляющая", — заключил Песков.