Небесный кортеж Путина из Су-35 сочли идеальной рекламой российских истребителей
Пилот Сытник: Полёт Путина с Су-35 стал лучшей рекламой российских истребителей
Истребителям Су-35С в настоящее время нет равных в мире. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Сопровождение борта президента России Владимира Путина в Абу-Даби стало идеальной рекламой для российских истребителей Су-35С, показавших себя идеальной техникой для воздушного эскорта. Этим самолётам нет равных в мире по дальности и мощности установленного на них вооружения. Об этом рассказал заслуженный пилот России Юрий Сытник.
"Самолёт Су-35С — лучший выбор для воздушного эскорта. Это четырёхдвигательный истребитель, он не относится к пятому поколению, но очень модернизированный. От Москвы до Абу-Даби он преодолел более пяти тысяч километров на скорости 900 км/ч. Это говорит о том, что наша военная промышленность начала работать в полную силу и мы начали создавать истребители, которым равных в мире пока нет", — объяснил пилот в беседе с NEWS.ru.
Сопровождавшие российского лидера Су-35С были оборудованы ракетами класса "воздух – воздух", способными отразить любую атаку, что гарантировало безопасность борта № 1, отметил Сытник. Он напомнил, что мало какая страна позволит вооружённым истребителям пересечь свою границу. И такой жест от власти ОАЭ вновь подтверждает авторитет Российской Федерации и её президента, а рекламы лучше, чем такой полёт, для российских истребителей нельзя было и придумать.
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Напомним, в полёте до Абу-Даби президента РФ Владимира Путина сопровождали истребители Су-35С ВКС России. Это же происходило и в ходе рабочего визита в Саудовскую Аравию. К настоящему моменту обе встречи с президентом Объединённых Арабских Эмиратов и наследным принцем Саудовской Аравии завершились. Песков рассказал Лайфу, почему российского лидера в полёте сопровождали истребители.