Небесный кортеж Путина из Су-35 сочли идеальной рекламой российских истребителей

Сопровождение борта президента России Владимира Путина в Абу-Даби стало идеальной рекламой для российских истребителей Су-35С, показавших себя идеальной техникой для воздушного эскорта. Этим самолётам нет равных в мире по дальности и мощности установленного на них вооружения. Об этом рассказал заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Сопровождавшие российского лидера Су-35С были оборудованы ракетами класса "воздух – воздух", способными отразить любую атаку, что гарантировало безопасность борта № 1, отметил Сытник. Он напомнил, что мало какая страна позволит вооружённым истребителям пересечь свою границу. И такой жест от власти ОАЭ вновь подтверждает авторитет Российской Федерации и её президента, а рекламы лучше, чем такой полёт, для российских истребителей нельзя было и придумать.